チャンピオンズリーグのFCバルセロナ対フェイエノールト戦の終了後、Spotify Camp Nouから極めて悪質な映像が浮上した。動画には、アウェー席からフェイエノールトのサポーターが、肌の黒いバルセロナファンに向けて人種差別的なしぐさをする様子が映っている。

映像はバルセロナサポーターのEsiaがXで共有したものだ。そこには、遠征してきたフェイエノールトファンのいるスタンドから、そのサポーターに向けてサルのまねをするしぐさが見て取れる。

Esiaはこの出来事にショックをあらわにしている。「2026年にもなって、サッカーの試合が理由でサル呼ばわりされるなんて、なんという恥だ」と、このバルセロナサポーターはスペイン語で書いている。

それだけでは終わらず、その後には別のフェイエノールトサポーターの映像も浮上した。この人物も、バルセロナのアウェー席でまったく同じようにサルの動きをして不適切な振る舞いを見せていた。

これらの問題は、バルセロナ対フェイエノールトのチャンピオンズリーグの一戦の前後に起きた。ロッテルダム勢にとっては、試合内容の面でも悲惨な展開となった。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームは、水曜夜にカンプ・ノウで5-1の大敗を喫した。バルセロナは前半3分、ハフィーニャのゴールで先制し、その後さらにリードを広げた。

カリム・アデイェミ、再びハフィーニャ、そしてラミン・ヤマルが決め、スコアは4-0となった。フェイエノールトはそれにほとんど対抗できなかった。フェイエノールトはゴンサロ・ボルジェスのクロスからセム・スタインが一矢報いたものの、最後はガブリエウ・ジェズスがヘディングで決め、5-1で試合を締めくくった。















