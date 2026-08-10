FCバルセロナに衝撃！　放出候補が重傷の可能性か

複数のスペインメディアが一致して報じているところによると、この20歳のスウェーデン人選手はトレーニング中にひざを負傷し、場合によっては重傷の可能性もあるという。最悪の場合、数か月にわたって戦列を離れる可能性がある。

そうなれば、現在の移籍期間中の移籍は確実に消滅する。というのも、欧州の夏の移籍市場は2026年9月1日までしか開いていないためだ。

バルドグジはすでに2024年4月に前十字じん帯断裂を負っており、その後10か月間離脱していた。今回の負傷が同じひざによるものなのか、また負傷の程度がどれほど深刻なのかは分かっていない。

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バルドグジとFCバルセロナの契約は2029年まで

バルセロナでは、この20歳は移籍候補とみなされている。ハンジ・フリック監督のチームでは、定期的な出場機会を得る見込みがあまり高くないためだ。先週末のウディネ遠征でのテストマッチ――カタルーニャ勢はノッティンガム・フォレストに45分間で1-0、ウディネーゼ・カルチョに45分間で0-1だった――に、ドイツ人指揮官はバルドグジを帯同させなかった。

「簡単なことではないが、私たちは決断を下さなければならない」と、フリック監督はその後に説明した。スウェーデン人選手、そしてMFマルク・カサドも、できれば新天地を探すべきだという。「私は2人と前季終了時に話をしていたし、イングランドでのトレーニングキャンプでも彼らの状況について話し合った。そして何も変わっていない。私は彼らにこの助言を与える」とフリック監督は語った。

バルドグジにとって、この負傷疑惑は最悪のタイミングで起きた。複数のクラブが移籍に関心を示していたからだ。ブンデスリーガからも、1つか2つのクラブがこのスウェーデン人について問い合わせていたとされる。

昨季、このウイングはカタルーニャ勢で公式戦通算28試合に出場し、2得点4アシストを記録した。バルセロナとの契約は2029年までとなっている。