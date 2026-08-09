スペイン紙『スポルト』の情報によれば、フレンキー・デ・ヨングは、できたての世界王者を獲得することになれば、バルサのユニフォームを着ての自身の将来について考えなければならない可能性がある。

同紙は、バルセロナがマンチェスター・シティとの契約がまだ残る30歳のロドリを実際に買い取ることに成功した場合、デ・ヨングがカタルーニャ勢の中盤中央における主導的な役割をロドリに奪われる可能性があると推測している。

最悪の場合、オランダ人MFにはハンジ・フリック監督のチームでまったく居場所がなくなることさえあり得るという。そのシナリオでは、デ・ヨングのクラブ移籍に至る可能性もあると伝えられている。

29歳のデ・ヨングは昨年10月、ブラウグラナとの契約を2029年6月末まで延長したばかりだった。それに先立っては難航する交渉が続き、一時は退団も決してあり得なくはないと見られていた。それでも最終的に両者は合意に達した。

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フレンキー・デ・ヨングは昨季のバルセロナで主力だった

終わったばかりのシーズン、デ・ヨングは最終的にバルサの中盤における重要な一員となった。フリック監督は全公式戦で38試合に起用し、1得点8アシストを記録。その後、オランダ代表の一員としてアメリカ、カナダ、メキシコで開催されたワールドカップに出場し、全4試合で先発した。なお、オランダは16分の1決勝でモロッコに敗れている。

その後、デ・ヨングはひざの問題に悩まされている。そのためプレシーズンでは負荷を抑えてしか練習できず、バルサは現在、保存療法ではほとんど進展が見られないとして、選手に手術を求めているとされる。いずれにせよ、このオランダ人MFはシーズン開幕に間に合わない。

一方で、ロドリのバルセロナ移籍はまだ確定していない。 スペイン代表はすでにカタルーニャ勢に承諾を与えたとされており、それによってレアル・マドリー移籍の扉も閉ざしたことになるが、それでもなおマンチェスター・シティとの交渉が残っている。

ロドリは同クラブと2027年夏まで契約を残しており、報道によればプレミアリーグのクラブは5000万～6000万ユーロの移籍金を要求しているという。財政的に厳しいバルサにとって、これは必ずしも問題なく捻出できる額ではない。