FCバルセロナにおけるシェーン・クライファートの将来に関する重大ニュース

シェーン・クライファート（18）は、FCバルセロナとの契約満了に伴い、契約を2シーズン延長する見通しだ。オランダ紙『デ・テレグラーフ』が木曜日に報じた。

元トップストライカー、パトリック・クライファートの末っ子は、かねてよりバルサと交渉を続けていた。ジャーナリストのマイク・フェルウェイ氏によると、最近合意に達したという。

契約が正式に締結されれば、クルーイベルトは2028年半ばまでバルセロナでプレーすることになる。彼は現在、両親と共に同地で暮らしている。

クルーイベルトは2017年からバルセロナでプレーしている。当時、彼は父親が在籍していたパリ・サンジェルマンから移籍してきた。

現在、クルーイベルトはバルサ・アトレティックでプレーしている。同チームはクラブのトップユースチームであり、スペインの4部リーグに所属している。

同チームでの公式戦16試合で、クルーイベルトは2ゴール2アシストを記録している。また、ザーンダム出身の彼は、オランダU-19代表として11試合に出場している。

先週、当サイトの「NXGN」コーナーにおいて、クルーイベルトは2007年および2008年生まれのオランダ人選手の中で最も有望な10人に選出された。