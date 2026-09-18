ラジオ局Onda Ceroの報道によると、アルバレスは一連の出来事を受け、これまでの代理人フェルナンド・イダルゴと袂を分かち、代わって元選手ハビエル・パストーレの代理店と契約することを検討しているという。同代理店は、とりわけマンチェスター・シティの今夏新加入選手エンソ・フェルナンデスらも担当している。

その理由は、アルゼンチン人ストライカーの視点から見て、前回の移籍期間の経過が極めて不満の残るものだったことにあるのは明らかだ。アルバレスはその期間にどうしてもバルセロナ加入を望んでいたが、所属クラブのアトレティコ・マドリーは移籍を認めなかった。

「彼をバルサに売却する可能性は0パーセントだ。この件は金の問題ではなく、尊厳の問題だ。嘘と半端な真実によるキャンペーンが仕掛けられた。そして、その代償を払わされるのはアトレティコだけだ」と、アトレティコのある関係者は移籍市場閉幕の数日前、Marca に対して語っていた。

当事者間の衝突は、以前から続いていたようだ。今春、アルバレスはまずロヒブランコスとの昇給を含む契約延長前倒しのオファーを断ったとされる。Marca によれば、アトレティコ首脳陣は、6月20日までに移籍金1億5000万ユーロのオファーを出すクラブが現れれば、夏に移籍を認めると彼に約束していたという。だが、これは一度も実現しなかったとされている。

その代わりに、バルセロナは現世界準優勝選手を公然と口説き 、その代理人イダルゴを通じてアトレティコに圧力をかけようとした。アルバレスはアメリカ、カナダ、メキシコで開催されたW杯の期間中、移籍は自分にとってもアトレティコにとっても最良の選択肢だと話していた。

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アトレティコ・マドリーはフリアン・アルバレスにいくらを要求していたのか？

一方でアトレティコは、アルバレスをバルセロナには渡さない との姿勢を繰り返し強調し、2030年までの契約を結ぶこのFWに設定された契約解除金、5億ユーロを主張していた。これに対し、ハンジ・フリック監督率いるチームのオファーは「わずか」1億ユーロだったという。最終的に移籍は成立しなかったが、最後にはプレミアリーグの2大クラブ、マンチェスター・シティとアーセナルも争奪戦に参戦していた。バルセロナは代わりにガナーズからガブリエウ・ジェズスを獲得した。

アルバレスは最終的に病気のため新シーズンのスタートを逃した。その後、アトレティコファンからブーイングを浴びたシーズン初出場のあと、筋肉系の問題により、ラ・リーガのレアル・ソシエダ戦とオサスナ戦の直近2試合を欠場した。

マドリーは2024年、移籍金7500万ユーロでアルバレスを獲得した。それ以降、彼は109試合で49ゴールを記録。さらに18得点をアシストしている。