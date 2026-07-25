シェーン・クライファートは金曜日、FCバルセロナで非公式デビューを果たし、そこで素晴らしい印象を残した。パトリック・クライファートの18歳の息子は、CEエウローパに4-1で勝利した親善試合で、いきなりアシストを記録した。

新シーズンに向けた準備の中で、ハンジ・フリック監督はクライファートをメンバーに加えることを決断した。若きアタッカーはバルセロナのユースチームで多くの好プレーを見せており、さらにまだ休暇から戻っていない代表選手も多かったため、今回はクライファートにとって加わる絶好のタイミングだった。

Mundo Deportivoはクライファートのパフォーマンスを絶賛している。「これはシェーン・クライファートにとって最初の本格的なテストだったが、彼はそれを見事にクリアした。ハンジ・フリックの下で先発したこのオランダ人ウインガーは、左サイドから正確なクロスを送り、エクトル・フォルトがバルセロナの2点目をヘディングで決めた」

さらに「フルタイムの90分間をプレーしたわけではないが、彼がピッチに立っていた時間は、非常にポジティブな印象を残すには十分だった。これは、プレシーズン中に彼をトップチームへ組み込むというフリックの決断が、十分すぎるほど正当なものだったことを裏づけている」と続けている。

同紙はクライファートを、下部組織出身の最大級の才能の一人とまで評している。スペインでは、彼の前途には大きな未来が待っていると考えられている。

「サイドで相手守備者をかわす能力、状況判断、そしてあらゆる攻撃的ポジションでプレーできる多様性によって、彼はラ・マシアで最も有望な才能の一人となった。クラブはそのポテンシャルを認識しており、今年4月に2028年まで契約を延長したが、それは驚くような一手ではなかった」

クライファートは当面、バルセロナでプレーする唯一のオランダ人となる見通しだ。というのも今週、フレンキー・デ・ヨングが今後しばらく戦列を離れることが明らかになったためだ。彼はワールドカップでひざを負傷した。