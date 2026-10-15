これはビルト紙が報じたものだ。このウイングのBVBとの契約は、本来2027年まで残っていた。昨季終盤の数カ月間、BVBの首脳陣は当初のためらいを経て、24歳のアデイェミとの早期契約延長に動いた。しかし、本人は来年クラブを去る意向を明確にした。その後、ドルトムントはバルセロナと交渉し、最終的にバルセロナがアデイェミの移籍金として2200万ユーロを支払った。

報道によると、BVBは一連の経緯を振り返り、不満を抱いているという。アデイェミはバルセロナでここまで目覚ましい活躍を見せており、公式戦10試合で早くも得点とアシストの合計7を記録している。そのためドルトムント側は、このアタッカーとの契約を延長しようとした自分たちの判断は間違っていなかったと考えている。

今後、BVBはチーム編成の見通しを立てるため、契約延長にさらに早く着手する方針だという。そこで焦点となっているのが、2028年まで契約を結んでいるグレゴール・コベル、ヴァルデマール・アントン、ユリアン・リエルソンの3選手だ。ドルトムントはアデイェミのケースのような長期にわたる協議や交渉を避けるため、主力3選手との契約をできるだけ早く延長したいとされる。

BVBが早期に契約を延長できる可能性は？

報道によると、最も円滑に話し合いが進みそうなのはヴァルデマール・アントンだ。センターバックのアントンはドルトムントでニコ・シュロッターベックの相棒として定着し、シュロッターベックが負傷で離脱している間は守備陣を統率している。また、11月にはリエルソンとも話し合う予定だという。同選手にはイングランドからたびたび関心が寄せられているが、契約延長によって速やかに退けられる可能性がある。

Getty Images

また、ビルト紙はグレゴール・コベルとの再契約の可能性も高いとみている。コベルが考え込むとすれば、絶対的なトップクラブで自身が守るゴールキーパーのポジションが空いた場合だけだという。これまではそうした状況になっておらず、28歳のコベルも近いうちに契約を2028年以降まで延長する可能性がある。