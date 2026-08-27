FCバルセロナが、ルード・ナイスタットの獲得に向けてFCトゥウェンテに接触した。これを Voetbal International が木曜午後に報じた。ただ、エンスヘーデのクラブに18歳のDFを手放す考えはない。

同誌によれば、バルセロナは守備陣の左側でプレーできる、足元の技術に優れた将来性豊かなDFを探しているという。その過程でナイスタットが候補に挙がった。

カタルーニャ勢はデ・フロルシュ・フェステにコンタクトを取ったものの、現時点で合意には至っていない。テクニカルディレクターのエリック・テン・ハフがこの関心に応じない決断を下し、ナイスタットを引き留める方針だからだ。

テン・ハフは基本的に、今後数日でバルセロナがナイスタットに新たなオファーを出したとしても、交渉の扉を閉ざしておく考えだ。

ナイスタットは、フレンデンロテライ・エールディビジ屈指の才能の一人として評価されている。今夏にはPSVやフランクフルトも彼に関心を示していた。

しかし、移籍は実現しなかった。それどころか、このDFは6月にトゥウェンテとの契約を2029年半ばまで延長している。

ナイスタットは昨年10月にトゥウェンテでデビュー。それ以降、身長1.95メートルの左利きDFは、現在エールディビジ12位の同クラブで公式戦29試合に出場している。さらに1ゴール1アシストも記録している。