スカイ・スポーツによると、イングランドの4クラブに続き、バルセロナもAFCボーンマスに所属する19歳FWエリ・ジュニア・クロウピの獲得競争に参加した。クロウピはプレミアリーグデビューシーズンで高い活躍を見せている。

ストライカー、10番、左ウイングと多彩なポジションをこなすクルピは、2025年初頭にFCロリアンから1300万ユーロで獲得されたが、2024/25シーズン終了まではレンタル移籍としてロリアンに残留することが認められていた。

今季プレミアデビューし、即座に存在感を示した。バルセロナはフランスU-21代表をシーズン通じて観察し、長期的な有望株と判断した。

今季プレミアリーグで12得点を挙げる活躍が、関心を呼んでいる。マンチェスター・シティ、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールも獲得に興味を示す。

2030年半ばまでの契約を結ぶボーンマスは、1年で放出す考えはない。それでも入札合戦になれば残留は難しい。

デビューシーズンに12得点をマークした10代選手は、プレミアリーグ史上初。先週のクリスタル・パレス戦で12点目を挙げ、ロビー・ファウラー（1993/94シーズン、リヴァプール）とロビー・キーン（1999/00シーズン、コヴェントリー）の記録に並んだ。

プレミアリーグは残り3試合。クロウピ監督が記録を達成する可能性は高い。6位のボーンマスは欧州カップ戦出場を狙い、フルハム（アウェイ）、マンチェスター・シティ（ホーム）、ノッティンガム・フォレスト（アウェイ）と戦う。