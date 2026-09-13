これほど早い時期のシーズンに3トップがこれだけの得点数を記録したのは、スペイン1部で1958年以来のことだ。

ゴールの配分は、カタルーニャ勢の攻撃陣が現在いかに好調な立ち上がりを見せているかを物語っている。ラフィーニャとヤマルがそれぞれ6得点を挙げ、ロペスも4得点をマークして攻撃ユニットを完成させている。バルセロナは日曜日、UDレバンテに敵地で4-2で勝利し、新シーズン開幕から5連勝を飾った。ヤマルはこの試合で19分と48分にPKで決め、2得点を挙げている。

これにより、ブラウグラナの前線3枚は宿敵レアル・マドリーの伝説的なユニットに肩を並べた。1958-59シーズンには、アルフレド・ディ・ステファノ、フェレンツ・プスカシュ、エクトル・リアルのトリオも最初の5試合で16得点を記録していた。

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スペインで5試合終了時点の最多得点を記録した3トップは？

ラ・リーガの歴史を見ても、この期間にこれを上回る得点を記録した攻撃トリオはごくわずかしかいない。歴代記録は1940-41シーズンのもので、ギジェルモ・カンパナル、ミゲル・トロンテギ、ホセ・ロペスがセビージャFCで最初の5試合に24得点を挙げた。

同じ年には、プルデン・サンチェス、パコ・カンポス、コスメ・バスケスがアトレティコ・マドリーで、またアグスティン・ハラボ、フアン・デル・ピノ、ライムンド・ディアスがセルタ・ビーゴで、それぞれ17得点を記録した。

さらに、リーグ史上で5試合を終えた時点でちょうど16得点を挙げた攻撃ユニットは、ほかに2組しかいない。ライムンド・ブランコ、ペピージョ、カンパナル（セビージャ、1941-42）と、セサル・ロドリゲス、マルコス・アウレリオ、エスタニスラオ・バソラ（FCバルセロナ、1950-51）だ。カタルーニャ勢にとっては、これでクラブ記録に並んだことになる。