これほどシーズン序盤の時点で3トップが高い得点数を記録したのは、スペイン1部リーグでは1958年以来となる。

ゴールの内訳は、現在のカタルーニャ勢アタック陣の好調ぶりを際立たせている。ラフィーニャとヤマルがそれぞれ6得点を挙げ、ロペスが自身の4ゴールで前線を完成させている。日曜日にはバルセロナがUDレバンテに敵地で4-2で勝利し、新シーズン開幕から5試合連続勝利を飾った。ヤマルは19分と48分にPKで決め、2得点をマークした。

これにより、ブラウグラナの前線3枚は宿敵レアル・マドリーの伝説的なユニットに肩を並べた。1958-59シーズンには、アルフレッド・ディ・ステファノ、フェレンツ・プスカシュ、エクトル・リアルのトリオも開幕5試合で16得点を記録していた。

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スペインで5試合終了時点に最も多くのゴールを決めた3トップは？

ラ・リーガの歴史を振り返っても、この期間にこれを上回る得点を挙げた3トップはごくわずかしかない。歴代最多記録は1940-41シーズンまでさかのぼり、ギジェルモ・カンパナル、ミゲル・トロンテギ、ホセ・ロペスがセビージャFCで最初の5試合に24ゴールを決めた。

同じ年には、プルデン・サンチェス、パコ・カンポス、コスメ・バスケスがアトレティコ・マドリーで、またアグスティン・ハラボ、フアン・デル・ピノ、ライムンド・ディアスがセルタ・ビーゴで、それぞれ17得点を記録した。

さらに、リーグの歴史で5試合終了時点にちょうど16得点を挙げた前線の組み合わせは、あと2つしかない。ライムンド・ブランコ、ペピージョ、カンパナル（セビージャ、1941-42）と、セサル・ロドリゲス、マルコス・アウレリオ、エスタニスラオ・バソラ（バルセロナ、1950-51）だ。カタルーニャ勢にとっては、これでクラブ記録に並んだことになる。