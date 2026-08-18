FCバルセロナが巨額の移籍金を投じ、ロドリを獲得

ロドリがマンチェスター・シティからFCバルセロナへ正式に移籍したことを、カタルーニャの名門が火曜日に発表した。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、バルセロナはこのMFに6000万ユーロを支払い、ボーナスを含めるとその額は7500万ユーロに達する可能性がある。

バルセロナはSNS上の見事な動画を通じてロドリの加入を発表した。添えられた文言には「空間と時間の達人がバルセロナに降り立つ」と記されている。

ロマーノ氏は日曜日、バルセロナによる3度目のオファーがマンチェスター・シティに受け入れられたと報じていた。このスペイン人ワールドカップ優勝メンバーは、Spotifyカンプ・ノウで2030年夏までの契約にサインした。

バルセロナは当初、4500万ユーロと6500万ユーロのオファーを提示していた。3度目のオファーとなった6000万ユーロに1500万ユーロのボーナスを加えた条件で、スペイン王者はロドリ獲得に成功した。

この彼にとって素晴らしい夏に、ロドリはシティを離れたい意思を早い段階ではっきりと示していた。ワールドカップ優勝者は長い間レアル・マドリーの動きを待っていたが、同クラブはあまりにも長く態度を保留し続けた。

ロドリは2019年、およそ7000万ユーロでアトレティコ・マドリーからマンチェスターへ移籍した。これはイングランド勢にとって素晴らしい投資となった。シティ在籍時のロドリは、4度のリーグ優勝、チャンピオンズリーグ制覇、そして2度のFAカップ優勝などを成し遂げた。2024年には、トレブル達成チームの司令塔としてバロンドールを受賞した。

マンチェスター・シティはロドリを7500万ユーロで売却し、クラブ史上最高額の放出移籍記録に並んだ。同額ではフリアン・アルバレスもアトレティコ・マドリーへ移籍している。