FCバルセロナが大きな獲得に成功し、熱望していた契約締結を実現した

ラフィーニャがFCバルセロナと新契約を締結したと、ファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。ブラジル代表FWはこれで、Spotifyカンプ・ノウで2030年半ばまで契約を結ぶことになった。

ラフィーニャとバルサの契約は2028年半ばまでとなっていたが、クラブはリスクを負わず、主将に早々と新契約を提示した。昨夏には、スポルティング・ポルトガルの元選手である同選手に対して、特にサウジアラビアから大きな関心が寄せられていた。

ラフィーニャは2022年夏、リーズ・ユナイテッドから6000万ユーロ近い移籍金で加入した。ブラジル人アタッカーはここまで、カタルーニャのクラブで185試合に出場している。

その中で89ゴールを挙げ、62アシストを記録した。本来はウイングを主戦場とする一方で、今季のバルセロナでは前線の中央でプレーすることが多い。それもまた非常にうまくこなしている。

バルサでは、29歳の攻撃のリーダーとしてスペイン王者に3度輝き、スペイン杯も3度制した。2年前にはラ・リーガの年間最優秀選手にも選ばれている。

ラフィーニャは先週、太ももの負傷によりブラジル代表のトレーニングキャンプを途中離脱した。ただ、バルセロナの今後の試合までには早期回復する見込みだ。