バルセロナとマンチェスター・シティがロドリの移籍で合意に達したと、ファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。カタルーニャ勢による3度目のオファーが受け入れられ、2030年半ばまでの契約にサインするスペイン代表は、望んでいた移籍を実現させた。

本人にとって素晴らしい夏となっている今夏、ロドリはシティを退団したい意向を早い段階で明確にしていた。ワールドカップ優勝メンバーはレアル・マドリーの動きを長く待っていたが、同クラブはあまりにも長い間動かなかった。

バルセロナは最近、このマドリード出身MFに対して4500万ユーロの最初のオファーを提示した。ロドリと2027年半ばまで契約を残しているマンチェスター・シティは、その提案を一蹴した。

6500万ユーロのオファーで、バルセロナはかなり条件を近づけていた。そして3度目のオファーで、デイヴィッド・オーンスタイン氏によれば固定6000万ユーロに「達成しやすい」ボーナス1100万ユーロ、「達成が難しい」ボーナス500万ユーロを加えた内容となり、シティはこれを受け入れた。

ロドリは2019年に約7000万ユーロでアトレティコ・マドリーからマンチェスターへ移籍した。これはイングランド勢にとって素晴らしい投資となった。シティ在籍中、ロドリはリーグ4連覇、チャンピオンズリーグ制覇、FAカップ2回優勝などを成し遂げた。2024年には、トレブルを達成したチームの司令塔としてバロンドールを受賞している。

バルセロナはロドリに加え、ジョアン・カンセロの補強にも動く。現在32歳のポルトガル代表は、以前にも2度レンタルでカタルーニャ勢に所属していた。

この右サイドバックはアル・ヒラルとの契約を解消しており、来週初めにスペインへ渡ってフリーでの移籍を完了させる見通しだ。73試合出場のポルトガル代表は、バルセロナで通算65試合に出場し、6ゴール9アシストを記録している。