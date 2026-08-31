バルセロナはラ・リーガで依然として無敗を維持している。カタルーニャ勢は月曜夜、今季3試合目も勝利。ホームでのラージョ・バジェカーノ戦は、ゴールの多い一戦となり5-2で終わった。

昨季カンファレンスリーグ決勝に進出したラージョ・バジェカーノは、月曜夜に意外な形で12分に0-1と先制した。オランダ人のヨズア・フェルトラウトが左サイドへアルバロ・ガルシアを走らせると、左ウイングが折り返し、セルヒオ・カメージョが決めた。

しかし、その後はバルセロナが試合をひっくり返した。3分にも満たない時間で1-1と2-1が立て続けに生まれる。まずはラフィーニャが見事なプレーから流し込み、直後にはラミン・ヤマルが華麗な動きからボールを美しくゴール右上隅へ突き刺した。

前半のうちにジュール・クンデのゴールで3-1になるかに思われた。しかし、この得点はオフサイドにより取り消された。

後半には、アンソニー・ゴードンのクロスをフロリアン・ルジューヌが不運にも自軍ゴールへ押し込み、ついに3-1となった。だが、カメージョがCKを頭で押し込んで3-2とし、再び試合は緊迫した。

ゴードンの見事なヒールパスの後、ラフィーニャが強烈な一撃を決め、ラージョ・バジェカーノの希望をすべて断った。スコアは4-2。ヤマルはペナルティーエリア手前からのコントロールショットで5-2とし、試合を締めくくった。

これにより、バルセロナは3試合で勝ち点9とし、ラ・リーガ首位に立っている。唯一並んでいるのはレアル・マドリーで、こちらも勝ち点9。ただし、マドリード勢は得失点差で劣る。ラージョ・バジェカーノは勝ち点1で、暫定18位となっている。