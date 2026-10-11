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FCバイエルン、ニュース：ハリー・ケインのイングランド復帰を要求

ディオン・ダブリンの考えでは、プレミアリーグのクラブはハリー・ケインをFCバイエルン・ミュンヘンからイングランドに呼び戻すため、早急に動くべきだという。

元イングランド代表のダブリンは、まずBetVictorの取材で「ハリー・ケインはプレミアリーグのどのチームでも先発に入れる。どのプレミアリーグのチームでもだ。それは関係ない」と話し、さらに「プレミアリーグのどのクラブも、今すぐ彼を獲得するだろう。100パーセントだ」と強調した。

特にマンチェスター・ユナイテッドにはケインが非常に合うと、ダブリンは考えている。かつて所属した同クラブは、ケインがトッテナム・ホットスパーからドイツ記録王者へ移籍する前から、この得点者との関連が盛んに報じられていた。「ユナイテッドは長い間、彼に関心を寄せ、あまりに多くを語りすぎていた。彼が欲しいなら、獲得しろ！」と57歳のダブリンは訴えた。「たとえ33歳、34歳、35歳になっても、私はハリーを1年か2年はまだ抱えておく。なぜなら、彼は賢い動き出しによって常に良いポジションに入ってくるからだ」

7月に33歳になったケインの年齢が高くなっていることに加え、バイエルンが求める可能性のある移籍金も獲得の妨げになるべきではないと、ダブリンは話した。「たとえ彼がそこで新契約にサインするとしても、7000万か8000万を払えばいい。彼らが何を望もうとだ。なぜなら、君たちにはゴールが必要だからだ！ なぜハリー・ケインを買うんだ？ ゴールを決めさせるためだ」と述べた。

ただ、現時点でマンチェスター・ユナイテッドがケインにオファーを出しても、聞き入れられないだろう。 このイングランド人FWは、2027年まで残る現行契約の延長が間近に迫っているとみられている。スリーライオンズの主将本人も、スポーツ担当取締役マックス・エーベルやスポーツディレクターのクリストフ・フロイントら首脳陣も、最近になって今後も協力関係を続けたい意向を示していた。 ただし、最終合意にはまだ至っていない。

フロイントは土曜日、「現時点で新しい進展はない。話し合いは順調で、我々は非常に、非常に前向きだ。誰もが知っているように、我々は何としてもハリーとの契約を延長したい。彼はここで非常に心地よく過ごしているが、それはこれまでも何度か話してきた」と語った。ケインも先日、「かなり近づいている。居心地はいいよ。発表があるまで、そう長くはかからないだろう」と説明している。

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FCバイエルン、ニュース：FCBがある統計で欧州首位に

CIES Football Observatoryによると、国際スポーツ研究センターのデータ上、FCバイエルン・ミュンヘンに現在対抗できるクラブは、ある守備指標では存在しない。

それによれば、ドイツ記録王者は欧州32リーグ全体で最も被シュート数が少ない。今季もポジションを分け合っているマヌエル・ノイアーとヨナス・ウルビヒのゴールには、1試合平均でわずか4.9本しかシュートが飛んでいないという。欧州5大リーグからこのランキングに入っているのは、FCバルセロナだけでもある。カタルーニャのクラブは6.68で10位につけている。

土曜日のFCアウクスブルク戦は2-2に終わり、ノイアーがわずか8秒でブンデスリーガ史上最速ゴールを許した一戦となったが、2失点を喫しながらもミュンヘンのゴールに飛んだシュートは5本だけだった。

FCバイエルンが1位：最も被シュート数が少ないチーム一覧

FCバイエルン（ドイツ）：4.9

FKハルキウ（ウクライナ）：5.84

パナシナイコス（ギリシャ）：6.12

FK RFS（ラトビア）：6.19

ディナモ・モスクワ（ロシア）：6.27

ヴィトーリア・ギマランイス（ポルトガル）：6.34

ハイドゥク・スプリト（クロアチア）：6.50

LNZチェルカースィ（ウクライナ）：6.51

ベンフィカ・リスボン（ポルトガル）：6.58

FCバルセロナ（スペイン）：6.68

FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合

日付 大会 試合 10月13日（火）21時 チャンピオンズリーグ バイキング・スタヴァンゲル vs. FCバイエルン 10月17日（土）18時30分 ブンデスリーガ FCバイエルン vs. RBライプツィヒ 10月21日（水）21時 チャンピオンズリーグ FCバイエルン vs. FCアーセナル



