「はい、オファーはありました。昨年もです。ただ、クラブは要求される移籍金を支払う用意がなければなりません。PSGと接触があったのは事実です。最終的にPSGはFCバルセロナのフェラン・トーレスを選んだのだと思います」と、デ・ケテラーレはvoetbalnieuws.beの取材で語った。

デ・ケテラーレはとりわけワールドカップを、自身の市場価値を高める舞台として活用した。3得点1アシストを記録し、ベルギーを準々決勝へ導いた。

その後の世界王者スペインに1-2で敗れた試合では、一時同点となるゴールを記録。これは大会を通じてスペインが喫した唯一の失点だった。その前のアメリカ相手のラウンド16での4-1の勝利では、2得点1アシストでピッチ上の主役となっていた。

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シャルル・デ・ケテラーレはバイエルン・ミュンヘンとも結びつけられていた

当時は、バイエルン・ミュンヘンもこの柔軟性のあるアタッカーに関心を寄せていると報じられていた。 これはイタリア紙Corriere della Seraが伝えたものだ。 さらに5月には、移籍ジャーナリストのサシャ・タヴォリエーリも、2028年まで契約を残すこのレフティーに対するミュンヘンの具体的な関心を報じていた。

アタランタはこの攻撃的な選手に対し、少なくとも5000万ユーロの移籍金を求めている。しかし、バイエルンは同じポジションで別の補強を進め、PSVアイントホーフェンのイスマエル・サイバリに5000万ユーロを投じた。

デ・ケテラーレは2023年、まず300万ユーロのレンタル料でACミランからベルガモへ期限付き移籍していた。イタリア北部での1シーズンを経て、最終的にアタランタはこのベルギー人の獲得に2370万ユーロを支払った。デ・ケテラーレはアタランタで公式戦通算148試合に出場。32得点に加え、同じく32アシストを記録している。