それほど昔のことではない。ルシャレル・ヘールトライダは、FCバイエルンを巡る移籍のうわさの中心人物の一人だった。2023年夏、そしてその翌冬にも、このオランダ人はミュンヘンの移籍候補と見なされていた。

体感的には、ドイツのレコードマイスターによる関心について新たな続報が出ない週はほとんどなかった。結果的に獲得には至らなかったが、当時のタイミングであれば移籍は十分に理にかなっていたとも言える。というのも、ヘールトライダは欧州トップレベルのサッカー界でも珍しい選手像を備えているからだ。

2024年初めの時点でまだ23歳だったこの選手は、守備の技術のほぼすべてをこなせる。ちょうどその時期にFCBを去ったバンジャマン・パヴァール以上に、なおさらそうだ。中央、右、そしてアンカーまで――ヘールトライダは失点を防ぐ役割という点で、書類上はどこでも起用できる。加えて、圧倒的なフィジカルと戦術眼も備えている。ただ、ゼーベナー・シュトラーセでこの案件が具体化することは一度もなかった。その代わりに、ドイツのレコードマイスターは別の選択肢に目を向けた。まず当時の指揮官トーマス・トゥヘルが希望していたDFミンジェ・キムを獲得し、その半年後にはエリック・ダイアーとサシャ・ボエイが守備陣に加わった。

ヘールトライダは下部組織時代から過ごしたクラブ、フェイエノールト・ロッテルダムでシーズンを終え、その後ついにブンデスリーガへ渡った。RBライプツィヒは2000万ユーロを支払った。当初は掘り出し物になり得る可能性もあったが、ザクセン側から見ればすぐに見込み違いであることが明らかになった。今ではヘールトライダは移籍失敗組という立場にまでなっている。

ルシャレル・ヘールトライダはなぜRBライプツィヒで失敗したのか？

加入から2年がたった今、26歳となった彼は構想外の立場に置かれている。1年目のシーズンは非常に波の大きいものだった。ヘールトライダは35試合に出場し、すぐにレギュラーの座もつかんだが、年明けにその座を失い、数試合はベンチのみで過ごした。この降格は深刻なミスによるものというより、考え方の違いによる部分が大きかった。辛辣に言えば、ライプツィヒ側の完全な見誤りだったとさえ言える。

加入からわずか数週間で、ヘールトライダが当時のRB指揮官マルコ・ローゼのシステムにまったく適応できていないことは明らかになっていた。右サイドバックとして内側に絞り、中央へ入っていく彼のプレースタイルは求められていなかった。一方で、外のレーンで本来のポジション通りに守備をこなすことも期待通りにはならなかった。時間がたてば適応面の問題は自然に解消されるという希望は、むなしく終わった。波のある前半戦を経て、前評判による猶予も完全に尽きた。

その結果、シーズン終了後にローゼと決別したあとも、後任のオーレ・ヴェルナーの下でヘールトライダに第二のチャンスは与えられなかった。代わりにライプツィヒは、野心的なプレミアリーグ昇格組AFCサンダーランドへの、比較的穏当と言えるレンタル移籍をまとめた。これが成功だった。イングランドでヘールトライダは30試合に出場し、十分に好印象を残した。

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RBライプツィヒに未来なし：ルシャレル・ヘールトライダの今後は？

ただ、2年前にオランダの港町へ支払われたのと同額の2000万ユーロに設定されていた買い取りオプションは、セインツにとって高すぎた。おそらく、ヘールトライダが文句なしの絶対的レギュラーにまでは上り詰めなかったことも理由だろう。それでもワールドカップのメンバーには選ばれ、ジェレミー・フリンポン（FCリバプール）やマタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド）といった著名選手が元オランダ代表監督ロナルド・クーマンに選外とされる中でのことだった。ライプツィヒでは、だからこそしてやったりと思っていたに違いない。しかし、W杯メンバー入りでしばしば起こるような市場価値の上昇は実現しなかった。ヘールトライダは出場時間ゼロに終わったからだ。

それから数週間後、ライプツィヒが大きな痛手を負わずに済み、ヘールトライダに投じた資金を取り戻せるかどうかは極めて疑わしい。複数のメディア報道が一致するところによれば、プレミアリーグとサウジアラビアからの関心はあるものの、具体的な交渉はまだ行われていないという。むしろ、再びレンタルとなる可能性がますます高まっている。その候補として、とりわけPSVアイントホーフェンとアヤックス・アムステルダムが注視しているようだ。

ヘールトライダにとってそれは、母国への帰還であるだけではない。FCバイエルンの関心を集めたと見なされたリーグへの復帰でもあり、最終的には重大な決断を下すことになった場所へ戻ることでもある。

ルシャレル・ヘールトライダ：RBライプツィヒ移籍前後の成績