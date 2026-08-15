それほど昔のことではない。ルシャレル・ヘールトライダは、FCバイエルンを巡る移籍のうわさの中心にいた存在だった。2023年夏、そしてその翌冬のいずれのタイミングでも、このオランダ人はミュンヘン行きの候補と見なされていた。

体感的には、ドイツ王者による関心が報じられない週はほとんどなかった。それでも、周知の通り獲得には至らなかった。当時のタイミングであれば、移籍には十分な合理性があったにもかかわらずだ。なぜなら、ヘールトライダは欧州トップレベルでも珍しい選手像を備えているからである。

2024年初めの時点でまだ23歳だったこの選手は、守備の技術をほぼ一通りこなせる。ちょうどその時期にバイエルンを去ったバンジャマン・パヴァール以上に、だ。中央、右サイド、そしてアンカーまで。失点を防ぐという役割に関して言えば、ヘールトライダは書類上どこでも起用できる。加えて、圧倒的なフィジカルと高い戦術眼も兼ね備えている。だが、ゼーベナー通りでこの案件が具体化することはついになかった。代わりにドイツ王者は別の補強に動いた。まず当時の指揮官トーマス・トゥヘルは希望していたDFキム・ミンジェを手にし、その半年後にはエリック・ダイアーとサシャ・ボエが守備陣に加わった。

ヘールトライダは下部組織時代から所属したフェイエノールト・ロッテルダムでシーズンを終え、その後ついにブンデスリーガへ渡った。RBライプツィヒが支払ったのは2000万ユーロ。当初は掘り出し物になり得るポテンシャルを感じさせたものの、ザクセンのクラブにとってはすぐに誤った補強であることが明らかになった。今やヘールトライダには、移籍失敗の烙印さえ押されている。

なぜルシャレル・ヘールトライダはRBライプツィヒで失敗したのか？

加入から2年後、現在26歳のヘールトライダは構想外に置かれている。デビューシーズンは極めて波のあるものだった。35試合に出場し、すぐに定位置もつかんだが、年明けを境にその座を失い、何試合かはベンチを温めるだけに終わった。その降格は深刻なミスによるものというより、むしろ考え方の違いに基づくものだった。辛辣に言えば、ライプツィヒ側の完全な見立て違いだったとさえ言える。

加入から数週間のうちに、ヘールトライダが当時のRB指揮官マルコ・ローゼのシステムにまったく適応できていないことは明らかになっていた。右から内側へ絞って中央に入る偽SBのようなプレーは求められていなかった。外のレーンで本来のポジションに忠実な守備をこなすという要求にも応えられなかった。時間がたてば順応の難しさは自然に解消されるという期待は、むなしく終わった。出来不出来の分かれた前半戦を経て、前評判による猶予は完全になくなった。

その結果、シーズン終了後にローゼと別れたあとも、後任のオレ・ヴェルナーの下でヘールトライダにセカンドチャンスは与えられなかった。代わってライプツィヒは、野心的なプレミアリーグ昇格組AFCサンダーランドへの、比較的穏当なレンタル移籍をまとめた。結果は成功だった。イングランドでヘールトライダは30試合に出場し、十分に好印象を残した。

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RBライプツィヒに未来なし：ルシャレル・ヘールトライダの今後は？

ただ、2年前にオランダの港町へ支払われたのと同じ2000万ユーロに設定されていた買い取りオプションは、セインツにとって高すぎた。おそらく、ヘールトライダが完全に不動のレギュラーへと上り詰めたわけではなかったことも理由だろう。それでも、ジェレミー・フリンポン（FCリバプール）やマタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド）といった著名選手が元オランダ代表監督ロナルド・クーマンに選ばれなかった一方で、ヘールトライダはワールドカップのメンバー入りを果たした。ライプツィヒでは、そのことで思わず手をこすったに違いない。もっとも、W杯メンバー選出に伴ってよく見られるような市場価値の上昇は起こらなかった。ヘールトライダは出場時間ゼロに終わったからだ。

その数週間後、ライプツィヒが大きな損失を避けてヘールトライダに投じた資金を回収できるかは、きわめて疑わしい状況となっている。各メディアの一致した報道によれば、プレミアリーグやサウジアラビアからの関心はあるものの、具体的な交渉はまだ行われていないという。むしろ、再びレンタルとなる可能性が高まっている。移籍先候補としては、とりわけPSVアイントホーフェンとアヤックスが注視しているようだ。

ヘールトライダにとって、それは母国への帰還となるだけではない。バイエルンの関心を引いたと見なされ、最終的には大きな影響を及ぼす決断を下すことになったリーグへの復帰でもある。

ルシャレル・ヘールトライダ：RBライプツィヒ移籍前後のスタッツ