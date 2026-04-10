FCバイエルンの試合をテレビやライブストリームで生中継している放送局はこちら。



ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールにおけるFCバイエルン・ミュンヘンの試合をテレビやライブストリームで視聴する方法は以下のとおりです。

FCバイエルン・ミュンヘンはタイトル争いを続けている。全試合を観るには、ファンは複数の配信サービスに加入する必要がある。FCBの試合を放送するチャンネルは、こちらで確認できる。

ブンデスリーガはSkyとDAZNが分担。Skyは金曜試合と全個別試合、注目の試合を放送し、WOWやSkyGoアプリでライブ配信も利用できます。

DAZNは土曜の人気枠と日曜の試合を独占します。つまり、バイエルンの試合日程によって放送局が変わります。

Getty Images

無料放送では、ブンデスリーガは開幕戦など限定試合のみSAT.1で視聴できます。

DAZNではバイエルンのCL大部分をライブ配信しますが、各節火曜1試合はAmazon Primeが独占配信。2027年からはParamount+も参入予定です。

バイエルンが決勝に進出すれば、無料放送でも中継され、ZDFが担当します。

DFBポカールの全試合はSkyで生中継されます。各ラウンドで一部の試合はARDやZDFでも放送されます。

バイエルンの試合はほとんどが無料放送され、ARDとZDFがミュンヘンの試合を放送します。

バイエルンの試合はテレビやライブストリームで視聴可能。SPOXではライブティッカーも提供。

SPOXでは全試合のライブティッカーを提供し、常に最新情報をチェックできます。

バイエルンの試合をテレビ・ライブストリームで観られるのはどこ？クラブ概要