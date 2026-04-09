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FC Bayern FansGetty
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翻訳者：

FCバイエルン・ミュンヘンの放送情報：FCBの試合を生中継するテレビ局やライブストリームは？

ブンデスリーガ
バイエルン
DFBポカール
チャンピオンズ リーグ

ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールにおけるFCバイエルン・ミュンヘンの試合の放送情報はここでチェックできます。

FCバイエルン・ミュンヘンはタイトル争いを続けている。すべての試合を観るには、ファンは複数の配信サービスに加入する必要がある。FCBの試合を放送するチャンネルは、こちらで確認できる。

FCバイエルンの試合をテレビやライブストリームで生中継している放送局はこちら。

ザンクト・パウリ 対 バイエルン
DAZN
バイエルン 対 シュトゥットガルト
DAZN
バイエルン 対 レアル・マドリー
WOWOWオンデマンド

ライブ視聴

WOWOWオンデマンド
WOWOW
レヴァークーゼン 対 バイエルン
DAZN

ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールにおけるFCバイエルン・ミュンヘンの試合をテレビやライブストリームで視聴する方法をまとめています。

ブンデスリーガはSkyDAZNが分担。Skyは金曜試合と全個別試合、注目の試合を放送し、WOWSkyGoアプリでライブ配信も利用できます。

プレミアリーグやDFBポカールも視聴可能。新規加入者は月額24.99ユーロ。

DAZNは土曜の人気枠と日曜の試合を独占します。つまり、FCバイエルン・ミュンヘンの試合日程によって放送局が決まります。 

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無料放送では、ブンデスリーガは開幕戦など限られた試合のみSAT.1で視聴できます。Vincent KompanyGetty Images

DAZNではバイエルンのCL大部分をライブ配信しますが、各節火曜1試合はAmazon Primeが独占配信。2027年にはParamount+も参入予定です。

ブンデスリーガ
ザンクト・パウリ crest
ザンクト・パウリ
FCP
バイエルン crest
バイエルン
FCB

バイエルンが決勝に進出すれば、ZDFが無料中継を行います。 

Amazon Prime Videoに登録する毎週火曜日のCL注目試合はPrime Videoで独占配信！

DFBポカールの全試合はSkyで生中継されます。各ラウンドで一部の試合はARDZDFでも放送されます。

バイエルンの試合はほとんどが無料放送され、ARDZDFが分担して放映します。

バイエルンの試合はテレビやライブストリームで視聴可能。SPOXではライブティッカーも提供。

SPOXでは全試合のライブティッカーを提供し、最新情報をリアルタイムで確認できます。 

バイエルンの試合をテレビ・ライブストリームで観る方法、クラブ概要をまとめて紹介。

創設1900年2月27日
優勝回数34
カップ優勝20
チャンピオンズリーグ優勝6
最多出場記録保持者トーマス・ミュラー（765試合）
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