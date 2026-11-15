共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

バイエルン・ミュンヘンの得点源ハリー・ケインが、いつか本当にNFLでプレーする日は来るのか。また、アルフォンソ・デイヴィスとマヌエル・ノイアーの最新情報も。バイエルンのニュースと噂をお届けする。

バイエルンのニュースと噂をさらにチェック：

コンパニのお気に入り選手、ドイツ代表でも輝く

「くだらない」：ノイアーを巡る議論が白熱

ムシアラを巡り、バイエルン元幹部のカーンがヘーネスを批判

バイエルン、ニュース：NFLスターがケインの電撃挑戦に期待

ニューイングランド・ペイトリオッツのスターQB、ドレイク・メイは、バイエルン・ミュンヘンの得点源ハリー・ケインが将来NFLでプレーすることを十分に想像できるという。

「それはかなりクールだろうね！ サッカー選手が50～60ヤード離れたところからボールを蹴るのはよく見る。彼がそれをやるところを一度見てみたい」と、メイは日曜日にアリアンツ・アレーナで行われるNFLミュンヘン・ゲームを前にした記者会見で語った。

広告 広告

「NFLでキックをする上で、プレッシャーは最大の課題の一つだ。でも、彼はプレッシャーを知っている。だから正直、何の問題もないと思う」。メイは、ケインにはキッカーを務めるだけの十分な資質があると強調した。

Related Topics

次の試合 FCB ブンデスリーガ 14:30 KOE 視聴する

イングランド代表FWのケインは以前から、サッカー選手としてのキャリアを終えた後、NFLでキッカーとしてプレーすることを考えられるとたびたび口にしている。「その前に半年から1年かけて、そこに向けたトレーニングをするだろう」と、9月にもケインは話していた。

一方、メイは「彼がキックするのを何度か見たことがあるけど、かなりうまい。だから間違いなく、問題なくこなせると確信している」と続けた。ケインは少なくとも2029年までサッカーを続ける。33歳のケインは最近、バイエルンとの契約を同年まで延長した。

Getty Images

広告

バイエルン、ニュース：アルフォンソ・デイヴィスの最新情報

バイエルンの左サイドバック、アルフォンソ・デイヴィスは、金曜早朝に行われたCONCACAFネーションズリーグのグアテマラ戦でカナダ代表が3-2で勝利した際に負傷したが、すぐにはミュンヘンへ戻らない。

カナダサッカー協会の広報担当者によると、デイヴィスはまずチームとともにトロントへ移動した。チームメイトは月曜日、同地でグアテマラとの準々決勝第2戦に臨む。デイヴィスはそこで追加の検査を受け、日曜日中にミュンヘンへの帰路に就く予定だという。

広告

デイヴィスの負傷について、正確な診断はまだ出ていない。カナダ代表のマウロ・ビエロ・アシスタントコーチは試合後、「下半身の負傷」とだけ話していた。バイエルンのスター選手は、開始7分で交代を余儀なくされた。

Getty Images

バイエルン、噂：マヌエル・ノイアーの去就、最終決定が近づく

バイエルン・ミュンヘンのGKマヌエル・ノイアーの将来について、近く最終的な決断が下されるのだろうか。

広告

キッカーによると、マックス・エーベルSDらバイエルンの首脳陣は、現在の代表ウィーク中にノイアーと話し合う。その席では、来夏の契約満了後について40歳のノイアーがどう考えているかを具体的に話し合うという。

ノイアーは現時点で最終的な決断を下していないという。ただ、バイエルンでは、元ドイツ代表GKがプレーを続けず、シーズン終了後に現役を引退するとの見方が、今では非常に強まっているようだ。

広告

そうなればバイエルンは、将来の正GKとして見込んでいるヨナス・ウルビヒと競争する新たな第2GKを獲得しなければならない。その第一候補はオリヴァー・バウマン（TSGホッフェンハイム）とみられている。

Getty Images

バイエルン、ニュース：新たな提携が決定

バイエルン・ミュンヘンは、中国市場で新たな提携先を得た。

広告

バイエルンの発表によると、動画・ストリーミングプラットフォームのBilibiliが、中国における新たな公式地域メディアパートナーとなった。バイエルンは2021年から同プラットフォームで公式チャンネルを運営しており、今回の提携を通じて中国のファンとの直接的なつながりをさらに強めたい考えだ。

ドイツ最多優勝クラブでマーケティング・営業担当役員を務めるルーヴェン・カスパーは、「中国はバイエルンにとって重要な市場です。Bilibiliは、現地ファンのデジタル環境を熟知し、すでに毎日私たちのファンと交流しているパートナーです」と強調した。

広告

バイエルン・ミュンヘン、日程：今後の試合