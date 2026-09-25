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Jochen Tittmar
翻訳者：

FCバイエルン・ミュンヘンに決定的なアドバンテージか？ バルセロナはイングランドの人気スーパータレントに関心なし

プレミアリーグ
移籍情報
バルセロナ
バイエルン
マンチェスター・ユナイテッド
J. Gabriel

バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコは、ポルトガル・フットボール・サミットで、マンチェスター・ユナイテッドの移籍を望んでいる注目の15歳JJガブリエルへの具体的な関心を否定した。

ここ最近、レッドデビルズの至宝を巡って欧州のトップクラブが争奪戦を繰り広げるとの憶測がメディアで過熱していた中、デコは今回、意外にも慎重なトーンを示した。最近では、このアタッカーがレアル・マドリーとカタルーニャ勢の環境を自分の目で確かめるため、すでに現地を訪れていたともされるが、デコは期待を抑えた。

「この少年について話すことは何もない。われわれと結びつけられる選手が次々に出てくるのは普通のことだ。そこには大きな利害が絡んでいる。彼らはまだ若いとはいえ、われわれはどの選手にも関心を示していない。彼の状況について言えば、何が起きたのか私にははっきり分からない。分からないんだ。彼は今もマンチェスター・ユナイテッドの選手だ」と、49歳のフロント関係者は語った。

この若手は最近、ユナイテッドで退団希望を申し入れたことで注目を集めていた。このスペインの二大強豪に加え、パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンも、この注目株の若手を巡る状況を見守るために列をなしているようだ。

JJ GabrielGetty Images

JJ・ガブリエルが16歳の誕生日を迎えるのはいつ？

ガブリエルを巡るレースは、とりわけ10月6日を見据えて新たに加速しそうだ。この日、若手は16歳の誕生日を迎え、正式にライセンスを持つ選手代理人の代理を受けられる年齢に達する。

この決定的なステップに向け、アリ・バラトがすでに動きを見せているとされる。このスター代理人は国際市場で無名の存在ではなく、過去には欧州トップレベルのサッカー界で最も注目を集めた数々の巨額取引を成立させてきた。その中には、モイセス・カイセドのブライトン＆ホーヴ・アルビオンからチェルシーへの1億1600万ユーロの移籍も含まれている。

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