アウクスブルクのマヌエル・バウム監督は『Bild 』の取材に対し、ドイツのレコードマイスターが実際に関心を示した場合、自身のGKの移籍を妨げるつもりはないと明かした。

「ブンデスリーガ屈指の選手であれば、ブンデスリーガのトップクラブの関心を集めるのは当然だ。アウクスブルクでは、平均以上のパフォーマンスを見せる選手を手放すことも哲学の一部になっている」とバウム監督は語り、ダーアメンを称賛した。

28歳の守護神は「現在のパフォーマンスという点でブンデスリーガのトップGKの一人」に入るとし、そのためバイエルンの関心とされる報道にも驚きはないという。「本当に多くのクラブの関心を引く選手が、我々のスカッドには何人もいる」とバウム監督は説明し、FCAでのダーアメンの将来については「その件については内部で話している。もちろんフィンとも話し合いはある」と強調した。

『Bild』のポッドキャスト『Bayern Insider』では最近、ダーアメンがFCバイエルンで第2GK候補として浮上していると報じられていた。現在の正GKマヌエル・ノイアーと、現在第3GKのスベン・ウルライヒは、来夏にそれぞれ現役を引退する可能性があり、両者の契約は2027年までとなっている。

周知の通り、バイエルンのゴールマウスにおけるノイアーの後継者はヨナス・ウルビヒが務める見通しで、その方向で引き続き育成が進められており、今季はすでに2試合に出場している。『Bayern Insider』によると、ダーアメンはドイツのレコードマイスターが将来的なウルビヒのバックアッパー役に求めるプロフィールにかなりよく合致しているという。

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フィン・ダーアメンはどのクラブからFCアウクスブルクへ移籍した？

28歳の同選手は、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップによって最初の代表戦に向けて招集され、現在はDFBチームの一員となっているが、なお長く最高レベルを維持できる可能性を持ち、ブンデスリーガ通算101試合の出場ですでに豊富な経験も備えている。さらに、アウクスブルクとの契約は2027年までとなっているため、来夏には移籍金なしで獲得できる可能性もある。

FCAは2023年にダーアメンをマインツ05から獲得。それ以降、生まれ故郷がヴィースバーデンの同GKはほぼ継続的に明確な第1GKを務め、徐々に代表入りをアピールしてきた。2025年9月からは定期的にDFBチームの一員となっているが、初キャップはまだ待たれている。

『Bayern Insider』によると、バイエルンとダーアメンの間でこれまでに話し合いはまだ行われておらず、FCBはアウクスブルクのこのGKについて内部で検討したにとどまっているという。いずれにせよダーアメンにとって、FCAでの明確な第1GKという立場をバイエルンでの将来と引き換えることは、除外される選択肢ではないようだ。