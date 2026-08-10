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ライブ
imago-sport-1077953924.jpgLaci Perenyi
Filippo Cataldo

翻訳者：

FCバイエルン・ミュンヘンとの契約を延長するのか、それともしないのか？ ハリー・ケインはついに最終決断を下したようだ

ブンデスリーガ
バイエルン
ハリー・ケイン
ジャマル・ムシアラ
イスマエル・サイバリ

バイエルン・ミュンヘンとハリー・ケインによる契約延長交渉は、最終段階に入っているようだ。

イギリスの日刊紙The Timesの報道によると、バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケインとの契約を前倒しで延長する見込みだという。イングランド人ストライカーは、現在2027年までとなっている契約をさらに2年間延長するとみられている。

32歳のケインが休暇から戻った後、来週にも最終協議が行われる見通しだという。交渉する両者は、主要な内容についてすでにおおむね一致している。

ハリー・ケインは今後、バイエルンでより多くの給与を受け取るのか？

大幅な昇給は予定されていないという。年間総額約2500万ユーロと推定されるケインの給与は、そのままでもミュンヘンの陣容で最高額だ。現在の報道によれば、今後の協議で焦点となるのは主に、ボーナス支払いの可能性に関する具体的な設計だという。

ケインとその家族はミュンヘンで非常に快適に過ごしている。アラン・シアラーの得点記録を破るためにイングランド・プレミアリーグへ復帰する可能性がある、といった憶測はこれにより根拠を失っている。 また、FCバルセロナからの緩やかな問い合わせも具体的な交渉には発展しなかった。ケインに関して、バイエルンが常に第一の交渉相手であり続けたためだ。

2023年にトッテナム・ホットスパーから移籍して以来、ケインはバイエルン・ミュンヘンで公式戦通算146ゴールを記録している。終了したシーズンだけでも、51試合の出場で61得点を挙げた。報道によれば、彼のスポーツ面での最大の目標は、今後数年でバイエルン・ミュンヘンとともにさらなるタイトル、とりわけチャンピオンズリーグを勝ち取ることにある。

クラブ親善試合
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RBL

バイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合

日付

大会

試合

8月15日（土）15時30分

親善試合

バイエルン vs RBライプツィヒ

8月18日（火）18時

親善試合

1. FCハイデンハイム vs バイエルン

8月22日（土）20時30分

DFLスーパーカップ

ボルシア・ドルトムント vs バイエルン

8月28日（金）20時30分

ブンデスリーガ

バイエルン vs VfBシュトゥットガルト

9月2日（水）20時45分

DFBポカール

VfLオスナブリュック vs バイエルン

9月5日（土）18時30分

ブンデスリーガ

FCシャルケ vs バイエルン

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