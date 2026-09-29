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FCバイエルン、ニュース：ウリ・ヘーネスがペップ・グアルディオラとの秘密会談を認める

先週初め、FCバイエルン・ミュンヘンの首脳陣であるウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲは、ペップ・グアルディオラと秘密の夕食会を行った。ただし、これは現在フリーである指揮官のFCB復帰の可能性について話し合うためではなかった。

「会ったのは事実だ」とヘーネスは今回、Bild紙に認めた。バイエルンの重鎮は「ペップとカール＝ハインツ、そして私たちは非常に親しい友情で結ばれている。素晴らしい夜だった」と強調した。

ミュンヘンの高級レストランで行われたこの会合には、ヘーネスの妻ズージとルンメニゲの妻マルティナも同席した。グアルディオラの希望で、当初は現FCB指揮官のヴァンサン・コンパニも招待されていたが、ベルギー人指揮官はシュトゥットガルトでの監督会議のため欠席を余儀なくされた。「ヴィンセントとペップとの食事は、次の機会にぜひ改めて実現したい」とヘーネスは語った。

グアルディオラは、トレブル達成後にユップ・ハインケスの後任として就任し、2013年から2016年までFCバイエルンを率いた。リーグ優勝3回とDFBポカール2回のタイトルを獲得した後、スペイン人指揮官はマンチェスター・シティと契約した。今夏、55歳のグアルディオラはスカイブルーズを離れ、期間未定の休養を取った。

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FCバイエルン、ニュース：トーマス・トゥヘルはハリー・ケインを休ませない

イングランド代表監督のトーマス・トゥヘルはStandardとのインタビューで、FCバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインがネーションズリーグのスリーライオンズの「4試合すべて」で「絶対に」先発することになると明かした。

「正直に言えば、できることならローテーションはしたくない。可能かどうかは分からない。理想のシナリオは、先発メンバーのうち少なくとも6人か7人、我々が信頼する選手たちを継続して起用することだ」とトゥヘルは述べた。

そのため、ケインは長い代表ウィークを経て、あまり十分に休養した状態ではミュンヘンに戻れないことになりそうだ。イングランドは4試合の最後を来週火曜夜にチェコと戦う。バイエルンはその次の土曜日、ブンデスリーガでFCアウクスブルクと対戦する。

イングランドは第1節で現世界王者スペインに2-3で敗れた。ケインがPKを失敗したことも一因だった。火曜日にはチェコとの第1戦が行われる。トゥヘルは「我々は主体的でなければならず、すべてを出し切らなければならない。保守的、あるいは力を温存するような戦い方をする余地はない。チームはそうプレーしたいし、我々もそうしたい。だから行こう。異なるシナリオ、異なる環境、そして異なる挑戦になるだろう」と求めた。

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FCバイエルン、ニュース：コンラート・ライマーがオーストリア代表に合流

コンラート・ライマーは筋肉の負傷を回復し、オーストリア代表のチームトレーニングに合流した。これにより、代表活動から戻った後にはFCバイエルン・ミュンヘンでも再び起用の選択肢となる。

この守備のユーティリティーは代表ウィーク直前に内転筋部の筋繊維断裂を負い、代表ウィーク開始時にはゼーベナー通りで個別トレーニングを行っていた。

オーストリア代表は木曜日にダブリンでアイルランドと対戦し、その後日曜日にプリシュティナでコソボと戦う。

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