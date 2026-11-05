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ライブ
imago-sport-1085301073.jpgJan Huebner
Oliver Maywurm
翻訳者：

FCバイエルン、ニュースと噂。「彼が我々のもとにいてくれて本当に良かった」FCB幹部マックス・エーベルが2月のある日を特に懐かしく振り返る理由

ブンデスリーガ
アトレティコ・マドリー 対 バイエルン
バイエルン
UEFAチャンピオンズリーグ
ダヨ・ウパメカノ

バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルルは、自らが担当した契約延長をことのほか喜んでいる。バイエルンのニュースと噂。

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バイエルン、ニュース：マックス・エーベルが特に絶賛するバイエルンの選手

バイエルン・ミュンヘンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルにとって、今年2月13日はきっと喜ばしい思い出の日だろう。その金曜日の昼、ドイツ最多優勝クラブは、契約満了が迫っていたセンターバックのダヨ・ウパメカノと、数カ月にわたる交渉の末、2030年まで4年間の契約延長に至ったことを正式に発表したからだ。

「契約を延長できて本当によかった」とエーベルは火曜日の夜、マドリードで語った。絶好調のウパメカノが、敵地でのアトレティコとのチャンピオンズリーグの試合で、2-0の勝利につながる新たな圧巻のパフォーマンスを披露した後のことだ。エーベルはさらに「彼が我々のクラブにいてくれて本当によかった。ここ数週間ずっとワールドクラスの水準でプレーしている。昨シーズンもそうだったし、ワールドカップでもそうだった。そして今、またそれを見せている」と続けた。

バイエルンとウパメカノの契約交渉は、クラブが一時は提示したオファーを取り下げるほど難航した。フランス人DFが2026年夏に移籍金なしで退団する可能性も迫っていたが、最終的にはゼーベナー通りで新契約にサインした。

次の試合
M05

M05

ブンデスリーガ

2026年11月07日

FCB

FCB

ヴァンサン・コンパニ監督の下で、ウパメカノは欠かせない存在となり、バイエルンの守備の中央に不可欠な選手となった。28歳のDFは今季も安定して最高の状態を維持しており、守備での好パフォーマンスに加えて得点力も発揮。2026-27シーズンはここまで12試合で3ゴールを挙げている。

エーベルは「信じられないほどいいプレーをしている」と守備の要を称賛。「ゴールまで決めている。彼について言うべきことは、ワールドクラスだということ以外にない」

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

バイエルン・ミュンヘン、ニュース：トム・ビショフが際立つスタッツを記録

火曜日に行われた敵地アトレティコ・マドリード戦でバイエルン・ミュンヘンが2-0で勝利したチャンピオンズリーグの一戦で、MFトム・ビショフが注目すべき数字を残した。

統計サイトWhoScored によると、ビショフはマドリードでタックルを6回成功させた。今季のチャンピオンズリーグでは、1試合でこれほど多くのタックルを成功させた選手はほかにいない。

アレクサンダル・パブロビッチが負傷の影響でベンチにとどまったため、ビショフはやや意外な形でバイエルンの先発に入り、ヨシュア・キミッヒとともにダブルボランチの一角を担った。21歳のビショフにとって、チャンピオンズリーグではこれが3試合連続の先発出場。期待に応え、守備でも力強く相手の攻撃を食い止めた。

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

バイエルン、ニュース：「意欲の塊」元バイエルンの有望株がヨシュア・キミッヒを絶賛

バイエルン・ミュンヘンの育成組織出身で、同クラブでプロキャリアをスタートさせたアイントラハト・ブラウンシュヴァイクのGKロン＝トルベン・ホフマンが、バイエルンの中盤の中心を担うヨシュア・キミッヒの卓越した資質を称賛した。

ホフマンはSport1のポッドキャスト『Leadertalk』で、キミッヒについて「彼は本当に意欲の塊だ」と語り、こう説明した。「体格が一番大きかったわけでも、足が一番速かったわけでも、技術が一番優れていたわけでもない。でも彼は本当に努力家で、ほかの選手たちを引っ張っていく術を心得ていた」

キミッヒは時に仲間のプライドに訴えかけることもあるという。「それがとても不快に感じられることもある。僕も身をもって経験した」。キミッヒのように「10年、20年とトップにいる」選手をその座にとどめているのは彼らのメンタリティーであり、「それが彼らを突き動かし、さらに成長させる」からだとホフマンは語った。

ホフマンは16歳でRBライプツィヒからバイエルンの育成組織に移籍し、2018年、19歳でトップチームのメンバーに加わった。メンバー入りは複数回果たしたものの、ドイツ最多優勝クラブのトップチームで公式戦に出場することはなかった。代わりに、バイエルンIIで3部リーグとレギオナルリーガの計55試合に出場した後、2021年に当時イングランド3部のAFCサンダーランドへ期限付き移籍。そこでのプレーが評価され、アイントラハト・ブラウンシュヴァイクへの完全移籍につなげた。

ブラウンシュヴァイクで2年間を過ごしたホフマンは2024年にシャルケに加入したが、定位置をつかめず、わずか半年後にブラウンシュヴァイクへ復帰した。現在、2部リーグで15位につける同クラブで、27歳のホフマンはキャプテンを務めている。

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

バイエルン・ミュンヘン：今後の試合日程

日時

大会

対戦カード

11月7日（土）15時30分

ブンデスリーガ

マインツ05 vs. バイエルン

11月20日（金）20時30分

ブンデスリーガ

バイエルン vs. 1.FCケルン

11月25日（水）21時

チャンピオンズリーグ

OSCリール vs. バイエルン

11月28日（土）15時30分

ブンデスリーガ

ハンブルガーSV vs. バイエルン

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