FCバイエルンも関係、ユルゲン・クロップの意外な決断が明らかに

ビルト紙によると、クロップは土曜日に行われるFCバイエルン・ミュンヘンとRBライプツィヒの注目の一戦には足を運ばず、代わりにバイヤー・レヴァークーゼン対SCフライブルクを現地で視察するという。

59歳のクロップは、終了したばかりの長期にわたる代表活動期間に編成した2組のメンバーに、マックス・ローゼンフェルダー、フィリップ・トロイ、ヤニック・エンゲルハルト、デリー・シェルハントと、SCフライブルクの選手を4人も招集した。それでも、ミュンヘンに姿を見せないのは意外だ。多くの代表選手を生で見る機会に加え、ライプツィヒの顔なじみとの再会も見送ることになるからだ。クロップはDFBでの職に就く前、レッドブルのグローバルサッカー責任者を務めており、ライプツィヒの試合にもたびたび足を運んでいた。

同紙はまた、アシスタントコーチのスヴェン・ベンダーが、昇格組SVエルフェアスベルクとFCアウクスブルクの試合を視察すると伝えた。エルフェアスベルクからはフェリックス・カイデル、アウクスブルクからはフィン・ダーメンとヘンネス・ベーレンスが、直近のドイツ代表に招集されていた。

ユルゲン・クロップ、FCバイエルン・ミュンヘンの別の試合を視察へ

一方、ビルト紙によると、クロップは水曜日のチャンピオンズリーグでバイエルンの選手たちを視察し、アーセナルのカイ・ハヴァーツもその目で見るという。アシスタントのペピン・ラインデルスは、ライプツィヒがレアル・マドリーと敵地で対戦する試合に足を運ぶ。直近に招集されたダヴィド・ラウム、リドル・バク、ブラヤン・グルダに加え、ロッコ・ライツも11月のネーションズリーグに向けた代表招集に望みをつなげるかもしれない。

クロップは11月5日にメンバーを発表する見通しで、9月のように44人を招集することはない。今回はおそらく最大26人に絞るという。ドイツ代表はネーションズリーグのグループステージ最終盤に、まずセルビア（11月13日）、続いてオランダ（11月16日）と対戦する。上位2位以内に入り、準々決勝進出の可能性を残すには、2勝が必要だ。

前任のユリアン・ナーゲルスマンとは異なり、クロップは初招集の発表前から数多くの試合に足を運び、代表候補を見極めていた。クラブの練習も訪れている。