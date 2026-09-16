テレグラフによると、この15歳はレッドデビルズを即座に離れたい考えだという。報道では、すでに正式な通知によってクラブ首脳陣に自身の登録を抹消するよう求めており、そうなれば無所属となる。この動きはユナイテッドに「衝撃」を与え、「ほとんど前例がない」とされている。退団希望の正確な背景は明らかになっていない。ただ、ユナイテッドは今なおガブリエルを思いとどまらせるチャンスがあるとみられている。

The Athleticによれば、一方でレアル・マドリーはすでに獲得に向けて動いているという。さらに、バイエルン、バルセロナ、パリ・サンジェルマンも関心を示しているとされる。過去には、ユナイテッドの同じ街のライバルであるシティもガブリエル獲得に向けて精力的に動いていた。

ガブリエルは11歳からユナイテッドでプレーしており、育成年代での傑出したパフォーマンスによって「キッド・メッシ」の異名を手にした。14歳ですでにU18でプレー。昨季は23試合23得点を記録し、U18プレミアリーグの最優秀選手に選ばれた。8月にはアトレティコ・マドリーとのテストマッチで初めてユナイテッドのトップチームで出場し、クラブ史上最年少デビュー選手となった。

JJ・ガブリエル、ユースリーグのデビュー戦でハットトリック

先週、ガブリエルはUEFAユースリーグのサバフFK戦（5-0）でデビューし、ハットトリックを達成した。その翌日には、テレグラフによると、マンチェスター・ユナイテッドに関するすべての内容を自身のSNSプロフィールから削除したという。

ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、今週水曜日のブライトン＆ホーヴ・アルビオンとのリーグカップ戦で、彼をトップチームのメンバーに招集する計画を立てていたとされる。ガブリエルは10月6日に16歳の誕生日を迎え、その時点からは問題なく国外のクラブへ移籍できる可能性がある。

ガブリエルはすでにイングランドの複数の年代別代表でプレーしているが、アイルランドとキプロスでも代表資格を有している。母親はキプロスにルーツを持ち、父ジョー・オケアルイルはかつてアイルランド代表として2試合に出場した。