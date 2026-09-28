移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏の情報によると、このストライカーは新契約に再び契約解除条項を盛り込むよう求めているという。これにより、ケインはプレミアリーグ復帰への逃げ道を残しておきたい考えとみられる。

しかし、それだけではない。イングランド代表キャプテンは、トッテナム・ホットスパーに対するいわゆるマッチングライトも要求しているという。つまり、バイエルンがケインへのオファーを受け入れた場合、古巣は同条件を提示して対抗できることになる。

もっとも、ケインの要求が障害になることはないとロマーノ氏は見ている。契約延長は依然として時間の問題だという。 ドイツ記録的王者とイングランド人FWが、2027年まで残る現行契約の延長で合意することに、以前からほとんど疑いはない。

ハリー・ケインの新契約はいつまでになるのか？

「ハリーの兄弟と父が、現在ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンと交渉している。良い解決策が見つかると楽観している」と、FCB監査役会メンバーのカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏は先日、アーベントツァイトゥングに語った。同時に、ケインの年齢が高いことは契約期間に影響しないという意味での「例外」が見えていることも示した。近年の30歳超の他選手とは異なり、33歳のケインに提示されるのは1年契約だけではない。むしろ、少なくとも2029年までの延長が議題に上っている。

ケイン自身も最近、早期合意を示唆していた。英紙インディペンデントに対し、「話し合いは順調で、かなり近づいている」と話し、さらに「まだ詰めなければならないことが少しある。知らせが出るまで、それほど長くはかからないと思う」と続けた。ケインは「チーム、監督、クラブの環境でとても快適に感じている」という。

ケインは2023年夏に9500万ユーロでトッテナム・ホットスパーからイザール川のほとりへ移籍し、それ以来ブンデスリーガ98試合で101ゴールという見事な成績を残している。チャンピオンズリーグでは39試合で34得点を記録した。 さらに今年のケインはバロンドール候補の一人にも挙げられている。バイエルンとイングランドで合計73ゴールを挙げ、ゴールデンシューを獲得したためだ。

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