センターバックのマキシム・エステーヴはSport1のインタビューで、ヴァンサン・コンパニが2024年夏に自身をドイツ最多優勝クラブのバイエルンへ連れて行こうとしていたという噂について語り、興味深いエピソードを明かした。当時、ベルギー人指揮官はエステーヴの古巣バーンリーFCを離れ、驚きをもって迎えられたミュンヘンでの契約を結んだばかりだった。

噂について、24歳のエステーヴは「実際のところ、それは分かりません」と話した。「ただ、あの時期とコンパニのバイエルン行きの噂については、特別な思い出があります。バーンリーでの彼の最後の時期には、クラブを離れるかもしれないという報道が何度もありました。降格が決まったノッティンガムとの最終戦後、私はヴィンスに、降格しても残るのかと聞いたんです。彼は最初、『はい』と答えました。その後、夏にバイエルンとの話し合いが本格化すると、わざわざ私に電話をかけて知らせてくれました」

エステーヴは、当時のコンパニにとってそれは「敬意」の問題だったと強調した。「ノッティンガム戦の後に、私たちがあの話をしたからです。彼は電話をする必要などありませんでした。それだけに、彼の人柄がよく分かります。私は彼を心から尊敬しています」

大差での降格を経ても、バイエルンがヴァンサン・コンパニを招いた理由

当時のバーンリーは華々しいプレミアリーグ復帰を果たしたものの、見せ場もなくチャンピオンシップへ降格していた。一方、バイエルンはシーズン終了後の退任が早々に決まっていたトーマス・トゥヘルの後任を探していた。候補者から相次いで断られ、トゥヘルの続投を説得する試みも実らなかった末、最終的にコンパニを選んだ。中でもスポーツ担当取締役のマックス・エーベルルが、コンパニの就任を推していた。

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一方、エステーヴも数カ月前にコンパニに続いてブンデスリーガへやって来た。バーンリーが再びプレミアリーグから降格した後、報道によれば移籍金2500万ユーロにボーナスを加えた条件で、バイエルンのライバルであるRBライプツィヒへ移籍した。2025年夏にも、このフランス人選手がバイエルンの獲得候補に入っているという噂が出ていた。

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マキシム・エステーヴ、ヴァンサン・コンパニを絶賛

エステーヴにとって、コンパニがミュンヘンで成功していることは驚きではない。「バーンリーにいた頃から、彼がバイエルンで成功するだろうということは、すぐに分かりました。当時のバーンリーには、今のバイエルンのように彼のサッカーを完璧に実現するためのタイプの選手が、すべてのポジションにそろっていたわけではないかもしれません。今は本当にうまくいっています」と語り、こう続けた。「それに、彼は今もとても若い監督で、非常に現代的なスタイルのサッカーをします。これほど成功していることに、私はまったく驚いていません」。エステーヴはまた、コンパニは常に「適切な言葉を選べる」と強調する。「選手たちととても良い関係を築いていますが、同時に問題が起きるほど近すぎるわけでもありません。うまくバランスを取っています」

土曜日にはライプツィヒがミュンヘンを訪れ、エステーヴとコンパニが再会する。アウクスブルクとの2-2、チャンピオンズリーグでのノルウェーの格下バイキング・スタバンゲルとの3-3を経て、バイエルンは汚名返上を期している。この節を迎える前、首位のSCフライブルクとBVBとの勝ち点差は2だった。

一方、ザクセン州のライプツィヒはアウェーでまだ勝ち点を獲得していない。RBが手にした勝ち点9は、すべてホームで獲得したものだ。直近では、マルティン・デミチェリス監督率いるチームがアイントラハト・フランクフルトに6-0で大勝し、チャンピオンズリーグではPSVアイントホーフェンに1-0で辛勝した。