共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ダヨ・ウパメカノが、自身の去就を巡る憶測が続く中で口を開いた。ただし、バイエルン・ミュンヘンへの残留を明言することはなかった。

フランス代表の記者会見で、ドイツ最多優勝クラブに所属するセンターバックは、パリ・サンジェルマンが獲得に強い関心を示しているとされる最近の報道について問われた。

しかし、ウパメカノは明確な答えを避けた。「ドイツにはもうしばらくいます。今も成長を続けています。将来どうなるかは分かりませんが、今は自分のクラブでとても良い気分で過ごせています」と語った。

フランスのメディア『Foot Mercato』はこれに先立ち、とりわけフランスの首都を本拠地とするクラブが、バイエルンの主力選手に目を付けていると報じていた。報道によると、PSGはウパメカノの契約に存在するとされる、ただし公式には確認されていない契約解除条項を行使し、設定された移籍金6500万ユーロで同選手を獲得したい考えだという。来夏にも移籍が実現する可能性があるとされる。

広告 広告

そもそも、そのような条項が存在するかどうかは定かではない。スポーツ担当役員のマックス・エーベルは先週末の1.FSVマインツ05戦の際、この点について肯定も否定もしなかった。「契約の詳細を話すためにここにいるわけではありません。はっきりしているのは、我々がウパメカノとの契約を延長し、それを実現できたことを心から喜んでいるということです。正直なところ、彼はここで非常に居心地よく過ごしています」とエーベルは語った。

Getty Images

Related Topics

ダヨ・ウパメカノとバイエルンの契約はいつまで？

フランス人DFは今年2月、ドイツ最多優勝クラブとの契約を2030年まで延長したばかり。その際、バイエルンの幹部は譲歩し、ウパメカノの契約に該当する条項を盛り込むことを認めたとされている。

PSGは守備のリーダーであるマルキーニョスの長期的な後継者を探している。32歳の同選手はすでに13年間クラブでプレーし、パリのクラブの真のレジェンドとなったが、契約は2028年まで残っている。

広告

そのため、PSGは来夏、遅くとも27/28シーズン終了後には、質の高い後継者の獲得に動くとみられる。その候補として、4歳年下のウパメカノがすぐに浮上するだろう。

バイエルンのDFは先週も存在感を示した。チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに敵地で2-0と勝利した試合では、FWフリアン・アルバレスを完全に封じた。バイエルンではすでに守備のリーダーを務めており、その隣ではヨナタン・ターとキム・ミンジェが交代でプレーしている。

広告

ウパメカノは2021年、移籍金4250万ユーロでRBライプツィヒからバイエルンに加入。今季は全公式戦12試合に出場し、3ゴールを挙げている。