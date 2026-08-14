kickerの報道によると、ドイツ王者の監査役会がエベルルとフロイントにゴーサインを出せるようになる前に、まず1つの重要な問題を解決しなければならないという。両者の間にある溝は、同専門誌がすでに4月に報じていたものの、いまだ解消されていないとされる。 当時は「政略結婚」とも表現されていた。

Sport Bildは最近、エベルルが契約延長の直前にあると伝えていた。 新たな契約は2029年までになる可能性がある。

一方、現行契約が同じく2027年までとなっているフロイントについては、なお判断が下されていないという。この件を決めるのは、名誉会長ウリ・ヘーネスを中心とする強大な組織ではなく、取締役会だ。ただ、オーストリア人である彼の仕事ぶりには基本的に高い満足感があるとされている。

このプロセスは、8月25日の監査役会で正式に承認される見通しだ。ただ、フロイントとエベルルの不和とされるものは、バイエルン首脳陣を複数の陣営に分断しているという。 kickerによれば、バイエルンは「この体制において不穏さがまったく排除されているわけではない」ことを認識している。

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そのため、フロイントはおそらくもうしばらく待たなければならないと、kickerは推測している。49歳の本人は、自身とエベルルの関係が緊張しているとするこのセンセーショナルな報道を、数日後にはすでに否定していた。「私も驚いた」と彼は記者会見で語り、こう強調した。「一緒に仕事をするのは楽しい。大事なのは内部でどう機能しているかであり、そこはとてもうまく機能している」

2025年3月にハサン・サリハミジッチの後任に就いたエベルルの将来を巡っては、ここ数カ月で変化が起きていた。5月のDFBポカール決勝の際、ヘーネスはSpiegelのインタビューで残留の可能性を「60対40」としていた。その後、ロッタッハ＝エーガーンでのトレーニングキャンプ中には、それを「100パーセント」と表現した。クラブ会長ヘルベルト・ハイナーも最近、この件について前向きな見解を示していた。

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Sport Bild の報道によれば、新たに得た信頼は主にここ数週間のエベルルの振る舞いによるものだという。52歳の彼は、ヘーネスと監査役カール＝ハインツ・ルンメニゲとの距離を積極的に縮めようとしていたようだ。こうしたクラブの重鎮2人との定期的な意見交換が、それまでは欠けていたという。

さらに、エベルルがイスマエル・サイバリ（PSVアイントホーフェンから5500万ユーロ）とナサニエル・ブラウン（アイントラハト・フランクフルトから5000万ユーロ＋ボーナス）の獲得に先立って、良い下準備をしていたことも好意的に受け止められた。これらの取引が危うくなったことは一度もなかったという。

一方のフロイントは、陣容編成に加え、とりわけ育成部門でますます重要な役割を担っている。キャンパスのタレントたちをトップチームへと引き上げる取り組みは、特に終了したシーズンで目立っており、そのシーズンには多くの若手が指揮官ヴァンサン・コンパニの下でデビューを果たしていた。



