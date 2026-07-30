ブンデスリーガからの降格は、本来であればヴォルフスブルクにとって大きな転換点となるはずだった。収入は減り、予算は大幅に縮小し、スポーツ面でも再出発を迫られる。だが、少なくともここまでの移籍市場では、まったく別の光景が広がっている。2部の大半のクラブが1ユーロを使うにも慎重にならざるを得ない一方で、ヴォルフスブルクは、同じく近年降格を経験したHSV、シャルケ04、1.FCケルンですら夢見るしかなかった規模で戦力を整えている。

ニーダーザクセン州のクラブはこの夏、すでに新戦力獲得に2270万ユーロを投じている。注目すべきはその点だ。公になっている移籍金ベースでは、残る17クラブの合計はわずか1900万ユーロ弱にとどまっている。

つまり現時点では、1つの2部クラブがリーグの残りすべてを合わせた額以上を新戦力に費やしていることになる。ヴォルフスブルク首脳陣の動きは、こんな疑問を投げかける。これはまだ通常の競争なのか、それともすでに競争のゆがみなのか。ヴォルフスブルクはその資金力によって、2.ブンデスリーガの勢力図をあまりにも大きく変えてしまっているのだろうか。

ファビアン・レーゼのヴォルフスブルク移籍は何を意味するのか？

特異な状況をこれほど端的に示す移籍はほとんどない。ファビアン・レーゼのケースだ。ヴォルフスブルクは、これまで主将を務め、クラブの顔でもあった彼の獲得にあたり、ヘルタBSCへ800万ユーロを支払った。

レーゼはここ数年、2.ブンデスリーガを代表する選手の1人だった。ヘルタでは公式戦91試合に出場し、35ゴール31アシストを記録。ヴォルフスブルクのスポーツディレクター、ピルミン・シュヴェークラーが加入時に彼を「2.ブンデスリーガ屈指の選手」と評したのも当然だった。

レーゼ本人にとって、この決断は決して簡単なものではなかったという。「移籍を決断するのは、皆さんにも理解してもらえると思うが、決して簡単ではなかった」と、契約書にサインした後に語った。ヴォルフスブルクが自分に示した熱意、プロフェッショナルな環境、そして「クラブ、フォルクスワーゲン、そして周囲の人々の価値観」が、決断において決定的な役割を果たしたという。

レーゼは近年、首都で象徴的な存在となっていた。長年の混乱を経て、再びファンと街に近づこうとしていた新しいベルリンを体現する顔でもあった。この結びつきがどれほど強いものと見られていたかは、昨年になって改めて示された。2025年11月、レーゼは2030年まで契約を前倒しで延長。ヘルタはこの契約延長を異例の形で演出した。当時、スポーツ部門責任者のベンヤミン・ヴィーバーはこう説明していた。「我々がファビを何としてでも長期的にクラブにつなぎとめたいと考えていたのは、公然の秘密だった。それに加えて、ファビはヘルタBSCを100パーセント自分のクラブとして体現している」

そのメッセージは、ほとんど誤解の余地がなかった。この選手は単なるクラブの従業員であってはならない、ということだ。レーゼはクラブと街の顔であり続けるはずだった。彼自身の言葉からも、当時この特別な結びつきに疑いを差し挟む余地はほとんどなかった。レーゼはヘルタを心のクラブとして生き、そのうえでベルリンでまだ多くを成し遂げたいと語っていた。2030年までの長期延長は、通常のフットボールビジネスをはるかに超えた意思表明のように映っていた。

それから1年も経たないうちに、この物語は終わりを迎えた。しかも、それを終わらせたのは2.ブンデスリーガの直接のライバルだ。ヴォルフスブルクは800万ユーロを提示し、数カ月前までヘルタが公に未来の象徴としていた選手を引き抜いた。

まさにそのため、この移籍は多くのヘルタファンにとって、単なる主力流出以上の意味を持つだろう。レーゼはベルリンへの感情的な結びつき、立ち居振る舞い、そして最終的には契約延長によって、自ら特別な存在になっていた。そんな彼が今、突然、ヘルタがなりたいと願うものとは多くの点でほぼ正反対を体現するクラブでプレーすることになる。

スポーツ面では、しかもここまでまだ1人も選手を獲得していないヘルタが、最高の選手の1人を失うことになる。感情面では、クラブは象徴的な存在を失う。そしてヴォルフスブルクはその両方を手に入れる。だが何よりも、ブンデスリーガから降格したクラブが、同じく2部の有力クラブに対して2部所属選手に800万ユーロを支払えるという事実は、リーグ内の財政的条件がいかに異なっているかを示している。





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ヴォルフスブルクはほかにどの選手を獲得したのか？

もちろん、レーゼだけが特別な例ではない。フレイザー・ホーンビーは400万ユーロでダルムシュタット98から加入した。このケースでも、直接のリーグライバルが重要な選手を“ヴォルフス”に奪われたことになる。さらに、TSGホッフェンハイムからムハメド・ダマル（22）を獲得。加えて、ブンデスリーガから降格したクラブからハウケ・ヴァールも180万ユーロでヴォルフスブルクへ移籍した。

ロベルト・グラツェルの移籍金は、およそ170万ユーロにすぎなかった。しかし、元ハンブルガーSVのストライカーの獲得でも、ヴォルフスブルクの別の強みが浮き彫りになった。多くの2部クラブには到底現実的でない移籍金を支払えるだけでなく、確立されたプロに対して、ライバルクラブには夢物語でしかないような給与も用意できるのだ。グラツェルは2部で180試合以上の経験を持ち、このリーグで継続的に2桁得点を挙げられることを長年証明してきた。ヴォルフスブルクは、まさにブンデスリーガでやっていたことをそのまま続けている。主たる資金提供者であるVWがほとんど存続に関わる危機に直面し、最大10万人が職を失う可能性があるとしても、ヴォルフスブルクは当面なお資金を投じ続けられる。

スイス人センターフォワードのアレッシオ・ベシオには、SCフライブルクへ70万ユーロが支払われた。もっとも、22歳の彼はこの3年間でフライブルクのトップチームでは1試合もプレーしておらず、前季は3部のフェルに期限付き移籍していた。さらに、フェイエノールトから約100万ユーロで獲得したティモン・ヴェレンロイターもいるが、彼は現在、ひざの負傷によって数週間離脱する見込みだ。加えて、エルヴィス・レクスベカイもFCアウクスブルクからフリーで加入した。この移籍も、移籍金が発生しないとはいえ、多くの2部クラブにとってはまったく別次元の経済規模だろう。レクスベカイはブンデスリーガ150試合超の経験を持つ。

つまりヴォルフスブルクは、単なる将来有望株をかき集めているわけではない。2009年のドイツ王者は、ブンデスリーガや2.ブンデスリーガ上位でその実力をすでに証明しているプロたちを、狙いを定めて補強している。

ヴォルフスブルクの“爆買い”がどれほど異例かは、過去数年を振り返るとより明確になる。例えばシャルケ04は、前回の2部シーズンだった2025-26シーズンに選手売却で約875万ユーロを得ながら、投資額はわずか340万ユーロだった。差し引きでは535万ユーロの移籍黒字。最も高額な新戦力でも、センターフォワードのクリスティアン・ゴミスにわずか150万ユーロを支払っただけだった。

つまりファビアン・レーゼ1人だけで、ヴォルフスブルクは当時のシャルケの夏の移籍総額の2倍以上を費やしたことになる。

ハンブルガーSVも、2024-25シーズンの昇格前には高い目標を掲げながらも、まったく別の規模で動いていた。HSVが新戦力に投じた総額は約900万ユーロで、収入は約300万ユーロ。最高額の補強はアレクサンダー・ロッシング＝レレシートで、移籍金は約280万ユーロだった。

ハノーファー96との比較でも、その差は同じように際立つ。ニーダーザクセン州の同クラブは2025-26シーズン、移籍収入1100万ユーロに対し、支出はわずか433万ユーロ。結果として約668万ユーロの黒字を計上した。

ヴォルフスブルクは移籍市場でいくら稼いだのか？

ただし、ヴォルフスブルクが単に資金を燃やしているだけ、という話ではない。物事はそこまで単純ではないからだ。降格後にただ蛇口を全開にしてライバルを買い尽くしているクラブ、という印象だけでは不十分だ。2015年のカップ優勝クラブは同時に、選手売却によってかなりの金額も回収している。

パトリック・ヴィマーは約1000万ユーロでTSGホッフェンハイムへ移籍。ヤクブ・カミンスキは1.FCケルン移籍でさらに550万ユーロをもたらした。ロブロ・マイェルは、報じられているところによれば600万ユーロでAEKアテネへ向かった。現時点での総収入は約2400万ユーロに達している。これにより、“ヴォルフス”は派手な補強にもかかわらず、わずかながら黒字さえ確保している。そして、これで終わりというわけでもなさそうだ。コンスタンティノス・クリエラキスは1500万ユーロでローマへ移籍する見通しとなっている。GKカミル・グラバラもなお高額での移籍が見込まれており、直近ではアタランタ・ベルガモが関心を示しているとされた。

これは重要な整理だ。ヴォルフスブルクは新戦力の補強を、事実上ほぼ完全に自前の売却益で賄っている。したがって真の財政的特異性は、現在の移籍収支そのものよりも、得た数千万ユーロを即座に、1年での自動昇格を目指すチームへ再投資できる能力にある。

加えて言えば、ヴォルフスブルクの状況にまったく前例がないわけでもない。VfBシュトゥットガルトが2019-20シーズンのブンデスリーガ降格後、1年での復帰を目指した際も、同クラブは大規模な投資を行った。当時、新戦力には約2540万ユーロが投じられた。シラスだけでもパリFCからの移籍に800万ユーロを要し、サーシャ・カライジッチにはアドミラ・ヴァッカーから約600万ユーロが支払われた。

その意味では、当時のシュトゥットガルトのほうが、現在のヴォルフスブルクよりさらに大きな支出規模にあった。ただし、決定的な違いがある。VfBは同時に総額約7950万ユーロで選手を売却していたのだ。そのため移籍期間は、大型投資にもかかわらず最終的に5400万ユーロ超の巨額黒字で終わった。





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多額の資金を投じるのは、ヴォルフスブルクにとって今に始まったことではない

そして、もう1つ事実として挙げておくべき点がある。ヴォルフスブルクが移籍市場で大きな金額を動かしているのは、この夏に始まったことでは決してない。前季も同クラブは売却で約3700万ユーロを得る一方、新戦力には約6800万ユーロを投じた。差し引きでは約3100万ユーロの移籍赤字だった。

ヴィニシウス・ソウザだけでも、シェフィールド・ユナイテッドからの移籍に約1500万ユーロを要した。モハメド・アムーラについては、それ以前のレンタルからユニオン・サン＝ジロワーズから完全移籍に切り替えるため、約1475万ユーロが必要だった。

数百万ユーロ規模の移籍は、ヴォルフスブルクにとって新しい現象ではない。新しいのは、そうした動きが行われている環境のほうだ。ブンデスリーガでは、ヴォルフスブルクはバイエルン、ボルシア・ドルトムント、バイヤー・レバークーゼン、RBライプツィヒ、そして個々の選手に定期的に2桁百万ユーロを投じられる数多くのクラブと資金面で競っていた。ところが2.ブンデスリーガでは、このヴォルフスブルクのビジネスモデルが突然、クラブ全体の移籍予算が、VfLがファビアン・レーゼ1人に支払った移籍金より低いようなクラブと向き合うことになる。だからこそ、同じ金額でも降格後はまったく違って見えるのだ。





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ヴォルフスブルクと2部の他クラブとの差はどれほど大きいのか？

レーゼ、ホーンビー、グラツェル、ヴァール、レクスベカイ、そしてヴェレンロイターは、ヴォルフスブルクが何を計画しているのかを極めて明確に示す移籍戦略の象徴的存在だ。2.ブンデスリーガでの滞在は、可能であれば1年だけにしたいということだ。そして忘れてはならないのは、アムーラのような選手もこれまでVfLとともに2部へついてきているという点だ。transfermarkt.deによれば、“ヴォルフス”のスカッド価値は1億9415万ユーロで、これはブンデスリーガでも9位に相当する。2部で2位につける同じ降格組のザンクト・パウリは4593万ユーロで、約4.5分の1だ。VfLヴォルフスブルクはブンデスリーガ2部のバイエルン・ミュンヘンだ、と言うのではまったく足りない。というのも、バイエルンのスカッド価値は10億7000万ユーロ（！）で、RBライプツィヒのスカッド価値（現在6億400万ユーロ）の2倍にも満たないからだ。しかもBVBはまだ補強を続けている。

ヴォルフスブルクの比較対象としては異様なこの資金力が、実際に競争のゆがみを生むかどうかは、ボールが転がり始めて初めてスポーツ面で答えが出るだろう。ただ、ヴォルフスブルクが財政面で新たなライバルの大半とは別次元にいることは、この夏の移籍市場だけでもすでにかなりはっきり示されている。