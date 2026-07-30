ブンデスリーガからの降格は、本来であればVfLヴォルフスブルクにとって大きな転換点となるはずだった。収入は減り、予算は大幅に縮小し、スポーツ面でも新たなスタートを切る――。だが、移籍市場では今のところ別の姿が浮かび上がっている。大半の2部クラブが1ユーロ単位でやり繰りを強いられる中、VfLはHSV、シャルケ04、1.FCケルンといった近年降格した他のビッグクラブですら夢見るしかなかった規模で陣容を整えつつある。

ニーダーザクセン州のクラブはこの夏、すでに新戦力獲得に2270万ユーロを投じている。注目すべきはその点だ。公になっている移籍金ベースでは、他の17クラブを合計しても、これまでのところ1900万ユーロ弱にとどまっている。

つまり現時点で、2部の単独クラブ1つが、リーグ全体の残りすべてを上回る額を新戦力に費やしていることになる。VfL首脳陣の動きは、こうした疑問を投げかける。これはまだ通常の競争なのか、それともすでに競争のゆがみなのか。ヴォルフスブルクはその資金力によって、2.ブンデスリーガの力関係をあまりにも大きく変えてしまっているのだろうか。

ファビアン・レーゼのヴォルフスブルク移籍は何を意味するのか？

特別な状況を示す移籍として、ファビアン・レーゼのケースほど分かりやすいものはほとんどない。ヴォルフスブルクは、これまで主将を務め、クラブの顔でもあったこの選手を獲得するため、ヘルタBSCに800万ユーロを支払った。

レーゼはここ数年の2.ブンデスリーガで際立った存在の一人だった。ヘルタでは公式戦91試合に出場し、35得点31アシストを記録。ヴォルフスブルクのスポーツディレクター、ピルミン・シュヴェクラーは加入時に、当然のように彼を「2.ブンデスリーガで最も優れた選手の一人」と表現した。

レーゼ本人にとっても、この決断は決して簡単ではなかったという。「移籍を決断するのは、もちろん理解してもらえると思うが、決して簡単ではなかった」と、サイン後に説明した。VfLが自分に示した熱意、プロフェッショナルな環境、そして「クラブ、フォルクスワーゲン、そして周囲の人々の価値観」が、決断において決定的な役割を果たしたという。

レーゼはここ数年、首都で象徴的な存在となっていた。長年の混乱を経て、再びファンや街との距離を縮めようとしていた新しいベルリンの顔でもあった。この結び付きがいかに強いと見られていたかは、昨年になって初めてはっきりと示された。2025年11月、レーゼは2030年まで契約を前倒しで延長。ヘルタはこの契約締結を異例の形で演出した。当時、スポーツ部門トップのベンヤミン・ヴィーバーは「我々がファビをぜひ長期的にクラブにつなぎ止めたいと思っていたのは、公然の事実だった。それに加えて、ファビは100パーセント、ヘルタBSCと一体化している」と説明していた。

そのメッセージは誤解のしようがほとんどなかった。この選手は、単なる所属選手ではないはずだった。レーゼはクラブと街の顔であり続けるはずだったのだ。当時の本人の言葉からも、この特別な結び付きに疑いの余地はほとんどなかった。レーゼはヘルタを自らの心のクラブとして体現し、ベルリンでまだ多くを成し遂げたいと語っていた。2030年までの長期延長は、通常のフットボールビジネスを大きく超えた意思表示のように映っていた。

しかし、その物語は1年もたたないうちに終わりを迎えた。しかも終止符を打ったのは、よりによって2.ブンデスリーガの直接のライバルだった。ヴォルフスブルクは800万ユーロを積み、ヘルタが数カ月前には公然と未来の象徴に据えていた選手を引き抜いた。

まさにそのために、この移籍は多くのヘルタファンにとって、単なる主力流出以上の意味を持つはずだ。レーゼはベルリンへの感情的な結び付き、その振る舞い、そして最終的には契約延長によって、自ら特別な存在になっていた。ところが今、彼は突如として、ヘルタがこうありたいと願うものとは非常に多くの面でほぼ正反対を体現するクラブでプレーすることになる。

しかも、いまだ1人の選手も獲得していないヘルタは、スポーツ面で最良の選手の一人を失うことになる。感情面では、クラブは象徴的存在を失う。一方のヴォルフスブルクはその両方を手にする。そして何より、ブンデスリーガからの降格クラブが、同じ2部の別のビッグクラブに対して2部の選手へ800万ユーロを支払えるという事実は、リーグ内の財政条件がいかに異なっているかを示している。





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VfLヴォルフスブルクは他にどの選手を獲得したのか？

もちろん、レーゼだけが特別なケースではない。フレイザー・ホーンビーはSVダルムシュタット98から400万ユーロで加入した。ここでもリーグの直接のライバルが重要な選手をヴォルフスブルクに奪われた形だ。さらにTSGホッフェンハイムからムハメド・ダマル（22）も加わった。加えて、同じブンデスリーガ降格組からハウケ・ヴァールも180万ユーロでVfLへ移籍した。

ロベルト・グラツェルの移籍金は、わずか約170万ユーロだった。だが、元ハンブルガーSVのストライカーをめぐっても、ヴォルフスブルクの別の強みが浮き彫りになった。VfLは、多くの2部クラブには到底現実的でない移籍金を支払えるだけでなく、ライバルが夢見るしかないような、実績あるプロ選手の給与も負担できるのだ。グラツェルは2.ブンデスリーガで180試合以上の経験を持ち、このリーグで継続的に2桁得点を記録できることを長年証明してきた。ヴォルフスブルクはまさに、ブンデスリーガでやっていたことをそのまま続けている。主要な資金提供者であるVWがほとんど存亡に関わる危機にあり、最大10万人が職を失う可能性があるにもかかわらず、VfLヴォルフスブルクは当面、なお資金を投じ続けることができるのだ。

スイス人センターフォワードのアレッシオ・ベジオには、SCフライブルクへ70万ユーロが支払われた。22歳のベジオは3年間でブライスガウのクラブのトップチームで1試合もプレーしておらず、前季は3部のフェアールへレンタルされていたにもかかわらず、だ。さらに、フェイエノールトから約100万ユーロで獲得したティモン・ヴェレンロイターも加わったが、現在はひざの負傷により数週間離脱する見込みだ。また、エルヴィス・レジャベツァイはFCアウクスブルクからフリーで加入した。この移籍も、移籍金が発生していないとはいえ、多くの2部クラブにとってはまったく異なる経済的次元の話だろう。レジャベツァイはブンデスリーガ150試合以上の経験を持つ。

こうしてヴォルフスブルクが集めているのは、単なる将来有望株ではない。2009年のドイツ王者は、ブンデスリーガや2.ブンデスリーガ上位でその実力をすでに証明しているプロを狙って獲得している。

ヴォルフスブルクの補強行脚がどれほど異例かは、過去数年を見ればよりはっきりする。たとえばシャルケ04は、前回の2部シーズン2025/26に選手売却で約875万ユーロを得た一方、投資はわずか340万ユーロにとどまった。差し引きでは535万ユーロの移籍黒字だった。最高額の新加入選手でも、センターフォワードのクリスティアン・ゴミスで、わずか150万ユーロだった。

つまりファビアン・レーゼ1人だけで、ヴォルフスブルクは当時のシャルケの移籍市場全体の2倍以上を支払ったことになる。

ハンブルガーSVもまた、2024/25の昇格前には野心的な目標を掲げながらも、まったく別の規模で動いていた。HSVが新戦力に投じた総額は約900万ユーロで、収入は約300万ユーロ。最高額の新加入選手アレクサンダー・ロッシング＝レレシートの移籍金は約280万ユーロだった。

ハノーファー96との比較でも、その差は同じように明白だ。ニーダーザクセン州のこのクラブは、2025/26に移籍収入1100万ユーロを得ながら、支出はわずか433万ユーロで、約668万ユーロの黒字を計上していた。

VfLヴォルフスブルクは移籍市場でいくらの収入を得たのか？

ただし、ヴォルフスブルクが単純に資金を燃やしているだけ、という話ではない。物語はそれほど単純ではないからだ。降格後にただ蛇口をひねって資金を放出し、ライバルを買い尽くしているクラブという印象だけでは不十分だ。2015年のカップ王者は同時に、選手売却でもかなりの額を得ている。

パトリック・ヴィマーは約1000万ユーロでTSGホッフェンハイムへ移籍。ヤクブ・カミンスキは1.FCケルン移籍でさらに550万ユーロをもたらした。ロヴロ・マイエルは、報じられているところでは600万ユーロでAEKアテネへ向かった。現時点で収入は総額約2400万ユーロに達している。つまり、派手な補強を進めながらも、ヴォルフスブルクは小幅ながら黒字さえ確保していることになる。そして、まだこれで打ち止めというわけでもなさそうだ。コンスタンティノス・クリエラキスは1500万ユーロでASローマへ移籍する見通しとなっている。GKカミル・グラバラも高額な移籍金で去る可能性が高く、直近ではアタランタ・ベルガモが関心を示しているとされた。

これは重要な整理だ。ヴォルフスブルクは新戦力獲得を、事実上ほぼ完全に自前の売却収入で賄っている。だからこそ、本当の財政的な特異性は現在の移籍収支そのものよりも、手にした数百万ユーロを即座に、1年での自動昇格を目指すチームへ再投資できる能力にある。

加えて言えば、ヴォルフスブルクの現状に歴史的な前例がまったくないわけでもない。VfBシュツットガルトが2019/20のブンデスリーガ降格後に即時昇格を目指した際、シュヴァーベンのクラブも同様に大規模投資を行った。当時、新戦力には約2540万ユーロが投じられた。シラスだけでも、パリFCからの移籍に800万ユーロを要し、サシャ・カライジッチはアドミラ・ワッカーから約600万ユーロで加入した。

その意味では、当時のシュツットガルトは現在のヴォルフスブルク以上の支出規模にあった。ただし、決定的な違いが1つある。VfBは同時に選手を総額約7950万ユーロで売却していたのだ。そのため移籍市場は、高額投資にもかかわらず、最終的に5400万ユーロ超の巨額黒字で終わった。





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大金を使うのはヴォルフスブルクにとって今に始まったことではない

そして、もう1つ忘れてはならない事実がある。VfLが移籍市場で巨額を動かしているのは、決してこの夏が初めてではない。昨季もヴォルフスブルクは売却で約3700万ユーロを得る一方、新戦力には約6800万ユーロを投じた。差し引きで移籍赤字は約3100万ユーロ弱だった。

ビニシウス・ソウザだけでも、シェフィールド・ユナイテッドからの移籍に約1500万ユーロを要した。モハメド・アムーラについても、それまでのレンタルの後にユニオン・サン＝ジロワーズから完全移籍で獲得するため、約1475万ユーロが必要だった。

ヴォルフスブルクにとって、数百万ユーロ規模の移籍は新しい現象ではない。新しいのは、何よりそれが行われている環境だ。ブンデスリーガでは、ヴォルフスブルクはバイエルン、ボルシア・ドルトムント、バイヤー・レヴァークーゼン、RBライプツィヒ、そして個別の選手に定期的に2桁百万ユーロを投じられる数多くのクラブと財政面で競っていた。ところが2.ブンデスリーガでは、このヴォルフスブルクのビジネスモデルが突然、クラブ全体の移籍予算の一部が、VfLがファビアン・レーゼ1人のために支払った移籍金より低いようなクラブと向き合うことになる。だからこそ、降格後には同じ金額でもまったく違って見えるのだ。





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ヴォルフスブルクと2部の他クラブすべてとの差はどれほど大きいのか？

レーゼ、ホーンビー、グラツェル、ヴァール、レジャベツァイ、ヴェレンロイターは、ヴォルフスブルクで何が計画されているのかを極めて明確に示す移籍戦略の象徴だ。2.ブンデスリーガでの滞在は、可能な限り1年で終わらせる。その意図がはっきり表れている。そして忘れてはならないのは、アムーラのような選手たちもこれまでVfLに従って2部へ来ているということだ。transfermarkt.deによれば、ヴォルフスブルクの選手総市場価値は1億9415万ユーロで、これはブンデスリーガなら9位に相当する。2部で2位につける同じ降格組のFCザンクト・パウリは4593万ユーロで、約4.5分の1だ。VfLヴォルフスブルクはブンデスリーガ下部のFCバイエルン・ミュンヘンだ、と言ってしまうのでは、実態をかなり過小評価している。というのも、バイエルンの選手総市場価値1.07ビリオン（！）でさえ、RBライプツィヒの選手総市場価値（現在6億400万ユーロ）の2倍にも満たないのだから。そしてBVBはまだ補強を続けている。

ヴォルフスブルクの比較すれば不条理とも言える財政力が、実際に競争のゆがみを生むのかどうかは、ボールが転がり始めて初めてスポーツ面で答えが出る。ただ、VfLヴォルフスブルクが財政面で新たなライバルの大半とは別次元にいることは、この夏の移籍市場がすでにかなり明確に示している。