ブンデスリーガからの降格は、本来であればヴォルフスブルクにとって大きな転換点になるはずだった。収入は減り、予算は大幅に縮小し、スポーツ面でも再出発を迫られる。だが、移籍市場ではここまでまったく別の光景が広がっている。多くの2部クラブが1ユーロを使うにも慎重にならざるを得ないなか、VfLは、同じく近年降格を経験したHSV、シャルケ04、1.FCケルンといったビッグクラブですら夢見るしかなかった規模で戦力を整えつつある。

ニーダーザクセン州のクラブはこの夏、すでに新戦力に2270万ユーロを投じている。注目すべきはその点だ。公になっている移籍金ベースで見ると、残る17クラブの支出総額は合計してもわずか1900万ユーロ弱にとどまっている。

つまり現時点では、1つの2部クラブが新戦力に費やしている金額が、リーグの残りすべてのクラブを上回っていることになる。ヴォルフスブルク首脳陣の動きは、こんな疑問を投げかける。これはまだ通常の競争なのか、それともすでに競争のゆがみなのか。ヴォルフスブルクはその資金力で、2.ブンデスリーガの力関係をあまりにも大きく変えてしまっているのだろうか。

ファビアン・レーゼのヴォルフスブルク移籍は何を意味するのか？

その特異な状況を示す移籍は少なくないが、ファビアン・レーゼのケースほど明確なものはほとんどない。ヴォルフスブルクは、これまで主将を務め、クラブの顔でもあったこの選手の獲得にあたり、ヘルタBSCへ800万ユーロを支払った。

レーゼはここ数年、2.ブンデスリーガを代表する選手の一人だった。ヘルタでは公式戦91試合に出場し、35ゴール31アシストを記録。ヴォルフスブルクのスポーツディレクター、ピアミン・シュヴェグラーが獲得時に彼を「2.ブンデスリーガ屈指の選手」と呼んだのも当然だった。

レーゼ本人にとっても、この決断は決して簡単なものではなかったという。「移籍を決断するのは、きっと理解してもらえると思うけど、決して簡単ではなかった」と、契約書にサインした後に語った。VfLが自分に示した熱意、プロフェッショナルな環境、そして「クラブ、フォルクスワーゲン、そして周囲の人々の価値観」が、決断において決定的な役割を果たしたという。

レーゼはここ数年で首都における象徴的な存在となっていた。長年の混乱を経て、再びファンや街に近づこうとしていた新しいベルリンの“顔”だった。その結びつきがどれほど強いものと見なされていたかは、昨年になってはじめて明確になった。2025年11月、レーゼは契約を前倒しで2030年まで延長。ヘルタはこのサインを異例の演出で発表した。「我々がファビをぜひ長期的にクラブにつなぎ留めたいと考えていたのは、公然の事実だった。そのうえファビは100パーセント、ヘルタBSCと一体化している」と、当時スポーツ責任者のベンヤミン・ヴィーバーは説明していた。

このメッセージはほとんど誤解の余地がなかった。この選手は単なる被雇用者ではない。レーゼはクラブとその街の顔であり続けるはずだった。当時の本人の言葉からも、この特別な結びつきに疑いはほとんどなかった。レーゼはヘルタを自らの愛するクラブとして体現し、ベルリンでまだ多くのことを成し遂げたいと語っていた。2030年までの長期延長は、通常のフットボールビジネスを大きく超えた意思表明のように映っていた。

だが、その物語は1年もたたないうちに終わりを迎えた。しかも終わらせたのは、よりによって2.ブンデスリーガの直接のライバルだ。ヴォルフスブルクは800万ユーロを積み、ヘルタが数カ月前まで公に未来の象徴としていた選手を引き抜いた。

だからこそ、この移籍は多くのヘルタファンにとって、単なる主力流出以上の意味を持つはずだ。レーゼはベルリンへの感情的な結びつき、その立ち居振る舞い、そして最終的には契約延長によって、自ら特別な存在になっていた。ところが今、彼は突如として、ヘルタがこうありたいと願うものとは多くの面でほぼ正反対に位置するクラブのためにプレーすることになる。

しかもヘルタは、いまだ1人も選手を獲得していないなかで、スポーツ面ではこれにより最高の選手の一人を失うことになった。感情面では、クラブは象徴的存在を失う。一方でヴォルフスブルクはその両方を手にする。ブンデスリーガ降格クラブが、同じく大きな2部クラブに対して2部リーグの選手へ800万ユーロを支払えるという事実は、何よりもまず、このリーグ内における経済的前提条件の違いがいかに大きいかを示している。





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ヴォルフスブルクはほかにどんな選手を獲得したのか？

しかも、レーゼは決して唯一のケースではない。フレイザー・ホーンビーは400万ユーロでSVダルムシュタット98から加入した。ここでもリーグの直接のライバルが重要な選手をヴォルフスブルクに奪われている。さらにTSGホッフェンハイムからムハメド・ダマー（22）を獲得。加えて、ブンデスリーガ降格クラブからハウケ・ヴァールも180万ユーロでVfLに加わった。

ロベルト・グラツェルの移籍金はおよそ170万ユーロにすぎなかった。それでも、元ハンブルガーSVのストライカーのケースでも、ヴォルフスブルクの別の強みが浮き彫りになった。VfLは、多くの2部クラブには到底実現不可能な移籍金を支払えるだけでなく、確立されたプロ選手に対して、ライバルが夢見るしかないような給与も用意できる。グラツェルは2部で180試合以上の経験を持ち、このリーグで継続的に2桁得点を記録できることを長年証明してきた。ヴォルフスブルクは、まさにブンデスリーガでやっていたことをそのまま続けている。主要な資金提供者であるVWがほとんど存立に関わる危機に直面し、最大10万人が職を失う可能性があるとしても、ヴォルフスブルクはひとまず資金を使い続けることができる。

スイス人センターフォワードのアレッシオ・ベジオには70万ユーロがSCフライブルクに支払われた。22歳の彼は3年間でブライスガウアーのトップチームで一度もプレーしておらず、前季は3部のフェアールにレンタルされていたにもかかわらずだ。さらに、フェイエノールトからおよそ100万ユーロで獲得したティモン・ヴェレンロイターも加わったが、彼は現在ひざの負傷により数週間の離脱となっている。また、エルヴィス・レクスベツァイもFCアウクスブルクからフリーで加入した。この移籍も、移籍金が発生しなかったとはいえ、多くの2部クラブにとってはまったく異なる経済規模の案件だっただろう。レクスベツァイはブンデスリーガ150試合超の経験を持つ。

つまりヴォルフスブルクがかき集めているのは、単なる将来有望株ではない。2009年のドイツ王者は、すでにブンデスリーガ、あるいは2.ブンデスリーガ上位で実力を証明済みのプロを狙って獲得している。

ヴォルフスブルクの“爆買い”がいかに異例かは、過去数年を振り返るとより明確になる。たとえばシャルケ04は前回の2部シーズン2025/26、選手売却で約875万ユーロを得た一方、新戦力への投資はわずか340万ユーロだった。差し引きでは535万ユーロの移籍黒字。最も高額だった新戦力はセンターフォワードのクリスティアン・ゴミスで、わずか150万ユーロだった。

つまりファビアン・レーゼ1人だけで、ヴォルフスブルクは当時のシャルケの夏全体の移籍支出の2倍以上を費やしたことになる。

ハンブルガーSVも、2024/25の昇格前には高い目標を掲げながらも、まったく別の規模で動いていた。HSVが新戦力に投じた総額は約900万ユーロ、収入は約300万ユーロ。最高額の補強はアレクサンダー・ロッシング＝レレシートで、およそ280万ユーロだった。

ハノーファー96との比較も同様に際立っている。ニーダーザクセン州のこのクラブは2025/26、移籍収入1100万ユーロに対し、支出はわずか433万ユーロで、約668万ユーロの黒字を計上した。

ヴォルフスブルクは移籍市場でいくら稼いだのか？

もっとも、ヴォルフスブルクがただ金を燃やしているわけではない。話はそれほど単純ではない。降格後に蛇口をひねって資金を解放し、ライバルを買い尽くしているクラブ、という印象だけでは不十分だ。2015年のカップウイナーは同時に、選手売却によってかなりの額も手にしている。

パトリック・ヴィマーは約1000万ユーロでTSGホッフェンハイムへ移籍。ヤクブ・カミンスキは1.FCケルン移籍でさらに550万ユーロをもたらした。ロヴロ・マイェルは報道ベースで600万ユーロとされる金額でAEKアテネへ向かった。現時点で総収入は約2400万ユーロに達しており、ヴォルフスブルクはこの派手な補強にもかかわらず、小幅ながら黒字さえ確保している。

これは重要な補足だ。ヴォルフスブルクは新戦力獲得を、ほぼ完全に自前の売却益で賄っている。したがって本当の意味での財政的な特異性は、現在の移籍収支そのものよりも、得た数百万ユーロを即座に、直接昇格を目指すチームへ再投資できる能力に表れている。

さらに言えば、ヴォルフスブルクの状況にまったく前例がないわけでもない。VfBシュトゥットガルトが2019/20のブンデスリーガ降格後に1年での復帰を目指した際、シュヴァーベンのクラブも同様に大規模投資を行っていた。当時、新戦力には約2540万ユーロが投じられた。シラスはパリFCからの移籍で800万ユーロ、サシャ・カライジッチはアドミラ・ヴァッカーから約600万ユーロだった。

つまり当時のシュトゥットガルトは、支出規模において現在のヴォルフスブルクをさらに上回っていたことになる。ただし、決定的な違いがある。VfBは同時に総額約7950万ユーロで選手を売却していた。そのため高額投資にもかかわらず、その移籍期間は5400万ユーロ超という莫大な黒字で終わっている。





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ヴォルフスブルクにとって大金を使うのは今に始まったことではない

そしてもう一つ、事実として付け加えるべき点がある。VfLが移籍市場で大きな金額を動かしているのは、この夏が初めてではまったくない。前季もヴォルフスブルクは売却で約3700万ユーロを得た一方、新戦力には約6800万ユーロを投じた。差し引きでは約3100万ユーロの移籍赤字だった。

ビニシウス・ソウザだけでも、シェフィールド・ユナイテッドからの移籍に約1500万ユーロがかかった。モハメド・アムーラについては、それ以前のレンタルからユニオン・サン＝ジロワーズから完全移籍で獲得するために、約1475万ユーロが必要だった。

ヴォルフスブルクにとって、数百万ユーロ規模の移籍は新しい現象ではない。新しいのは、何よりそれが起きている環境だ。ブンデスリーガでは、ヴォルフスブルクはバイエルン、ボルシア・ドルトムント、バイヤー・レバークーゼン、RBライプツィヒ、そして単独の選手に定期的に2桁百万ユーロを投じることのできる数多くのクラブと資金面で競っていた。ところが2.ブンデスリーガでは、このヴォルフスブルクのモデルが突如として、クラブ全体の移籍予算の一部が、VfLがファビアン・レーゼ1人に支払った移籍金より低いようなクラブと向き合うことになる。だからこそ、降格後には同じ金額でもまったく違って見えるのだ。





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ヴォルフスブルクと2部の他クラブとの差はどれほど大きいのか？

レーゼ、ホーンビー、グラツェル、ヴァール、レクスベツァイ、そしてヴェレンロイターは、ヴォルフスブルクで何が計画されているのかを非常に明確に示す移籍戦略の象徴だ。2.ブンデスリーガでの滞在は、可能な限り1年で終わらせる。その意図である。そして忘れてはならないのは、アムーラのような選手たちも、ここまではVfLとともに2部へ同行しているということだ。オオカミ軍団のチーム市場価値は、transfermarkt.deによると1億9415万ユーロ。これならブンデスリーガでも9位に相当する。2部の2位には同じく降格組のFCザンクトパウリが4593万ユーロで続くが、その差は約4.5倍だ。ヴォルフスブルクはブンデスリーガ2部版のバイエルン・ミュンヘンだ、と言うのではまったく足りない。というのも、バイエルンのスカッド価値は10億7000万ユーロ（！）で、RBライプツィヒのスカッド価値（現在6億400万ユーロ）の2倍にも達していないのだから。そしてBVBはまだ補強を進めている。

ヴォルフスブルクの、比較すればばかげているほどの財政的優位が、実際に競争のゆがみを生むのかどうかは、スポーツ面ではボールが転がり始めてからでなければ答えは出ない。ただ、VfLヴォルフスブルクが資金面で新たなライバルの大半とは別のリーグにいることは、この夏の移籍市場がすでにかなりはっきり示している。