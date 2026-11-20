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FCバイエルンは2024年、ダヨ・ウパメカノではなくマタイス・デ・リフトを売却し、ファンの怒りを買った。その後、2人のキャリアは大きく明暗が分かれている。

2024年夏、ヴァンサン・コンパニはFCバイエルンの監督に就任し、早々にかなり不人気な決断を主導した。当時の報道は少なくとも、その点で一致していた。焦点となったのは、今後のセンターバックの陣容だった。

バイエルンにはダヨ・ウパメカノ、キム・ミンジェ、マタイス・デ・リフト、エリック・ダイアー、そして新加入の伊藤洋輝と、5人のセンターバックがいた。1人を放出する方針で、クラブ首脳陣が望んでいたのはウパメカノだったとされる。だが、コンパニはウパメカノに大きな可能性を見いだし、とりわけそのスピードを高く評価していた。そのため、新監督は代わりにデ・リフトの売却を支持したと伝えられた。

結局、オランダ人DFは4500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。悲惨な1年を経て、今では売却候補と見なされている。一方のウパメカノはバイエルンで世界屈指のセンターバックに成長した。当時は大いに疑問視された判断も、今では大正解だったことが明らかになっている。

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マタイス・デ・リフトのバイエルン残留を求める嘆願書

まずは当時を振り返ろう。RBライプツィヒからウパメカノを4250万ユーロで獲得した翌年の2022年、ユリアン・ナーゲルスマンはさらにもう1人、実力派のセンターバックを求めた。そこで誰もが驚くことに、マタイス・デ・リフトが加入。バイエルンは、かつてアヤックス・アムステルダムの神童と呼ばれたDFの獲得に、ユヴェントスへ実に6700万ユーロを支払った。高額な移籍金にもかかわらず、この移籍は見事な補強として称賛された。当時22歳のデ・リフトは、世界で最も将来を嘱望されるセンターバックの1人と見られていたからだ。

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そしてデ・リフトは期待に応えた。加入1年目にはバイエルンの年間最優秀選手投票でジャマル・ムシアラに次ぐ2位に入り、2年目もチームで最も頼れるセンターバックだった。献身的なプレーと親しみやすい人柄で、ファンのお気に入りとなった。その彼を突然売却するというのか。負傷が多く、ミスも目立つウパメカノではなく？

これを阻止しようと、バイエルンのファンは「デ・リフトを残して！ 私たちはデ・リフトを望む！」と題したオンライン嘆願書を立ち上げた。そこには、こう記されていた。「マタイス・デ・リフトの売却は完全に間違った決断であり、私たちは間違いなくひどく後悔するでしょう。だからこそ、私たちの声を使って、この過ちを犯してはならないと訴えるのです！」

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嘆願書には実に7万1840人が署名した。デ・リフト自身も「心に響く」と語った。だが、バイエルンの首脳陣はファンの願いを受け入れず、8月中旬にデ・リフトをマンチェスター・ユナイテッドへ売却した。

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ダヨ・ウパメカノは2026年初めに契約を延長

以降、コンパニはセンターバックに主にウパメカノとキムを起用。時折ミスはあったものの、全体としては非常にうまく機能した。一方、新天地で苦しむデ・リフトは、すぐに辛口のイングランドのテレビ解説者たちの標的となった。ここ数年、マンチェスター・ユナイテッドの新加入選手は事実上、誰もがそうした目に遭っている。

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スポーツ担当役員のマックス・エーベルルは11月、「我々の判断が正しかったと感じたいわけではない。マタイス・デ・リフトもトップクラスのセンターバックだった」と語り、こう続けた。「だが、何らかの決断を下さなければならなかった。我々は決断を下し、それがうまくいっている」。遅くとも翌2025-26シーズンには、コンパニが促したとされる方針転換は大正解だったと分かった。

ウパメカノは新加入のヨナタン・ターと組み、見事な水準で安定したプレーを見せた。これにより、2026年初めには当時28歳のフランス人DFに2030年までの高額な新契約と、2000万ユーロとされる多額の契約金がもたらされた。一方のデ・リフトは、2025年秋にやや調子を上げたものの、背中を負傷して戦列を離れた。

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マンチェスター・ユナイテッド：マタイス・デ・リフトはなぜ長期離脱したのか？

当時のユナイテッド監督ルベン・アモリムは「ささいなこと」と話していたが、その見立ては大きく外れた。度重なる逆戻りに苦しんだデ・リフトは、数カ月の離脱を経てようやく練習場に戻ったものの、結局5月に手術を受けなければならなかった。これにより、残りのシーズンだけでなく、オランダ代表としてのワールドカップ出場もかなわなくなった。

デ・リフトが復帰を果たしたのは、10月末のチャンピオンズリーグ、コモ・カルチョに1-4で敗れた試合だった。その後も同大会での短時間の出場が1度あっただけだ。プレミアリーグで最後にプレーしたのは2025年11月30日。つまり、ほぼ1年前になる。マイケル・キャリックはセンターバックに主にハリー・マグワイアとリサンドロ・マルティネスを起用した。直近でマルティネスが出場停止により欠場した際には、レギュラーの右サイドバックであるレニー・ヨロが代わりに中央で先発。さらに、まだ20歳のアイデン・ヘヴンにもセンターバックで出場機会が与えられた。

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キャリックは代表ウィーク中に解任され、マウリシオ・ポチェッティーノが後任に就いた。これにより、 デ・リフトの奇妙な連続記録が続くことになる 。プロキャリアを通じて、同じ監督の下で2シーズン連続の開幕を迎えたことが一度もないのだ。来季もそうなる。ただ、それ以前に、来季どのクラブでプレーするのかさえ現時点ではまったく分からない。

高額な契約は2029年まで残っているが、すでに売却候補と見なされており、冬の退団すらあり得る。クラブのレジェンド、ギャリー・ネヴィルも最近、「デ・リフトは去らなければならない」と主張した。まだ27歳のデ・リフトの移籍については、インテル・ミラノやベシクタシュ・イスタンブールなどが検討しているとされる。