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バイエルンは、ヨナス・ウルビヒに次ぐ将来の第2GKとして、オリヴァー・バウマンを理想的な候補と考えているようだ。ただし、大きな障害がある。バイエルンのニュースと噂をお届けする。

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バイエルン、噂：理想の候補バウマンには障害も。カリウスも選択肢に？

マヌエル・ノイアーは、現在、右足の腱の部分断裂で戦列を離れており、2027年6月末の契約満了をもって現役を引退する可能性が高い。スカイによると、バイエルン内部では、40歳のノイアーが来夏に引退することを今や「ほぼ確実」とみている。

また、現在の第3GKスヴェン・ウルライヒも今シーズン終了後に引退する見通しで、バイエルンは今後のGK陣の構成について本格的に検討を進める必要がある。来夏からバイエルンの正GKになるとみられるヨナス・ウルビヒに次ぐ第2GK探しも、徐々に動き出している。

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スカイによれば、候補者との話し合いはまだ行われていないものの、オリヴァー・バウマンがバイエルン首脳陣にとって文句なしの理想的な候補として浮上しているという。TSGホッフェンハイムのGKは、求められる条件を申し分なく満たす。経験豊富でブンデスリーガを熟知し、忠実で、質の高い練習を保証できるうえ、その実力でウルビヒに競争上の良い刺激を与えられる。また、バウマンはバイエルンのGKコーチ、ミヒャエル・レヒナーとホッフェンハイムで長年ともに働いた間柄だ。

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バウマンとTSGの契約は2028年まで。来夏に移籍する場合、36歳のGKは比較的安い移籍金で獲得できる。ただ、ドイツ代表で13試合に出場したバウマンには、決定的な問題がある。ホッフェンハイムでフランクフルトのレジェンド、カール＝ハインツ・ケルベルが持つブンデスリーガ最多出場の長年の記録（602試合）を破る可能性と引き換えに、バイエルンの第2GKとしてタイトルを獲得する可能性を選ぶだろうか。

バウマンのブンデスリーガ出場数は現在532試合で、単独最多記録まであと71試合。現行契約が満了する2028年までに残るリーグ戦59試合すべてに出場すれば、ケルベルの記録を上回るまであと12試合となる。そしてスカイによると、TSGはバウマンが新記録を達成できるよう、2028年に当時38歳となる同選手との契約をさらに延長する意向だという。

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バウマンが来夏にミュンヘンへ移籍し、ウルビヒに次ぐ第2GKとして出場機会が限られれば、ケルベルの記録を破るチャンスは確実に失われる。TSGのGKは難しい決断を迫られている。

一方、バイエルンはバウマン以外にも著名な候補をリストアップしている。スカイによると、ベルント・レノも有力候補で、バイエルンでウルビヒに挑む役割を引き受けることに前向きだという。また、34歳のレノは、ミュンヘンへ移籍すれば、ロンドンでの約8年半を経て、シュトゥットガルト周辺にある故郷に再び大幅に近づける点も魅力に感じている。

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レノとフラムの契約は、都合のよいことに2027年で満了する。そのためバイエルンは来夏、移籍金なしで獲得できる可能性がある。ただし、それはあくまで可能性だ。フラムには、ドイツ代表で9試合に出場したGKとの契約を2028年まで1年間延長できる一方的なオプションがある。その場合、バイエルンはレノの獲得に費用を払わなければならない。

さらにスカイは、バイエルンが検討する別の候補としてロリス・カリウスの名前も挙げている。最多優勝を誇るバイエルンは、ブンデスリーガ昇格組シャルケ04のGKにも関心を寄せており、S04での好パフォーマンスを評価しているという。カリウスはゲルゼンキルヒェンのクラブと2028年まで契約を結んでいるが、獲得できるかどうかはシャルケの成績にも大きく左右される。つまり、シャルケが残留を果たすか、それとも再び降格するかだ。

Getty Images

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バイエルン、噂：ヌサの獲得は現時点で検討されていない模様

最近、バイエルンがRBライプツィヒの攻撃的選手アントニオ・ヌサの獲得に動く可能性があるとの噂が流れていた。ビルトによると、バイエルンのスポーツ担当役員マックス・エーベルは特にこのノルウェー人選手を高く評価している。一方、スカイによれば、ライプツィヒは来夏、7000万～9000万ユーロのオファーがあれば放出する可能性がある。

ただ、スカイによると、バイエルンでヌサ獲得の話が現在進展しているわけではまったくない。ゼーベナー通りのバイエルン本部では21歳のヌサを興味深い選手とみているものの、同選手の移籍は「極めて、極めて現実味が薄い」という。

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ヌサは2024年に移籍金2100万ユーロでクラブ・ブルッヘからライプツィヒへ加入し、今シーズンはここまで好調だ。ノルウェー代表選手は公式戦通算15試合で6得点8アシストを記録している。ライプツィヒとの契約は2029年まで。

Getty Images

バイエルン、ニュース：「いくつかの道を自ら閉ざしてしまった」元有望株が在籍時の過ちを後悔

かつてバイエルンの有望株だったレオン・ダヤクは、現在3部のハンザ・ロストックに所属している。バイエルン時代を振り返り、いくつかの行動を後悔しているという。

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ダヤクはYouTubeチャンネルHSTRYSTORIESのインタビューで、「若い頃、賢さが足りなかったり、頭がはっきりしていなかったりして、いくつかの道を自ら閉ざしてしまった。ああいうことをしていなければ、今もバイエルンにいたかもしれないし、別の道を歩んでいたかもしれない」と語った。

FWは時折「規律を欠き」「愚かな」振る舞いをしたと認めた。例えば、当時ハンジ・フリックが指揮していたバイエルンのトップチームの練習に寝坊したことがある。また、新型コロナウイルスのパンデミック中には、許可なく故郷のシュトゥットガルトへ出かけた。「それで出場停止処分になった」とダヤクは振り返る。「ハンジはそういうことにとても厳しかった。僕のしたことを快く思っていなかった」

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当時18歳だったダヤクは2019年夏、シュトゥットガルトからバイエルンのセカンドチームに加入した。当時3部リーグでプレーしていた同チームで好成績を残して上のレベルでの起用に値することを示し、2019-20シーズンの冬には、バイエルンでの自身唯一となるブンデスリーガ出場を2試合記録した。

しかし、バイエルンでの自分の立ち位置に関して「我慢が足りなかった」とダヤクは認める。「その焦りは、その後の何年間も自分のためにならなかった」。2度の規律違反により、バイエルンではひとまず構想から外れ、「そこで『出ていきたい。もうブンデスリーガでプレーしたい』と思った」という。

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こうして2021年初めにバイエルンを離れ、ウニオン・ベルリンへ移籍した。しかし、そこで定着することはなく、公式戦出場はわずか2試合に終わった。「移籍できるようバイエルンと口論になった。今思えば本当に愚かだった」と、ダヤクはこの件についても過ちを認めた。

その後、イングランドのサンダーランドAFCやクロアチアのハイドゥク・スプリトなど、複数のクラブを経て、現在25歳のダヤクは昨夏にロストックへたどり着いた。ハンザでは順調で、レギュラーとして今季の3部リーグではここまで11試合に出場し、6得点関与（3得点3アシスト）を記録している。

Getty Images

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バイエルン：今後の試合日程