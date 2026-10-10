FCバイエルンのゴールを取り消したにもかかわらず、アウクスブルクの守護神がVARを痛烈批判

「ええ、あれで介入があったのはとても良かったです」と、ロビン・フェルハウアーはアウクスブルク・アレーナのミックスゾーンでVARについての見解を問われ、こう語った。「そうでなければ、僕たちは2-6で負けていました」

だがその後、開始から8秒あまりでのゴールによってブンデスリーガの歴史に名を刻んだ28歳のMFは、ビデオ・アシスタント・レフェリーと、誤審の可能性をめぐる一連の手続きに対して非常に批判的な姿勢も明かした。

「ひどいですよ。ある場面では5分くらい、あるいはそれ以上かかっていました。ただただイライラします。このケースではオフサイドだったことで僕たちにとっては良かったですが、ものすごく大きな緊張感があります」とフェルハウアーは語り、度重なる中断が選手たちに多大な忍耐を強いている実情を明かした。

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FCバイエルンの試合でVARはどのような判定を下したのか？

さらに、判定の透明性と分かりやすさの欠如にも遠慮なく批判を向けた。「何について確認しているのか、まったく分からないんです。誰も話してくれないから。上にはオフサイドと表示されますが、実際に何が起きたのかはまるで分からない。だから、部分的には本当にイライラします」

VARは3度、正しい判定を下した。セルジュ・ニャブリ（73分）、ルイス・ディアス（75分）、そして再びニャブリ（90＋6分）のゴールはいずれもオフサイドで取り消された。一方で、後半開始直後のディアスによるオーバーヘッド気味のボレーでの1-1弾（51分）は、本来なら認められるべきだったようだ。少なくともそう見ているのが、もちろん当事者として中立ではないミュンヘンのスポーツ部門責任者マックス・エーベルであり、またSkyで説明した審判専門家パトリック・イットリヒも同意見だった。

それでも試合は2-2で終了。フェルハウアーに加え、ハリー・ケイン、リカルド・リベイロ、ネネ・ブラウンが正規のゴールを決めた。

フェルハウアーは試合後、バイエルンのキックオフ後に自分が前から圧力をかけた動きは、ノイアーがプレッシャーの中でミスをするかもしれないという期待のもと、まさに狙い通りのものだったとも説明した。そのプランは成功した。アウクスブルクは5試合で8ポイントという好成績で首位争いに食らいついており、バイエルンはそれを2ポイント上回るだけで、首位BVB（11）の暫定2番手につけている。