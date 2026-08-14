名高い若手賞のランキング首位に変動があった。バルセロナの若手であり、ワールドカップのブレイクスターでもあるパウ・クバルシが首位に立ち、チームメートのラミネ・ヤマルをトップの座から押しのけた。3位にはレアル・マドリーの新加入選手ヤン・ディオマンデが入り、トップ3を形成している。

一方で、ドイツ1部リーグの観点から見ると、今回の月次アップデートは勢力図を明確に映し出している。バイエルン・ミュンヘンはレナルト・カールただ1人をトップ100に送り込むにとどまる一方、国内比較ではボルシア・ドルトムントが優位に立っている。

ミュンヘンのこのミッドフィルダーは前回集計から4つ順位を落とし、現在は8位となっているが、それでもなおブンデスリーガ勢では最高評価の選手であり続けている。

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ゴールデンボーイ・ランキング：BVBからは誰が入っている？

その後に続く形で、BVBは積極補強の成果を示している。ドルトムントは実に4人の若手選手をこの選出に送り込んだ。

BVB勢の最上位には、今夏加入のコンスタンティノス・カレツァスが前回から3ランクアップの22位でつけている。さらにこの攻撃的選手に加え、ウェストファーレンのクラブはDFルカ・レッジャーニ（39位）、ジョアネ・ガドゥ（65位）、そして攻撃の有望株サムエレ・イナシオ（72位）も、この栄誉あるトロフィー争いに送り込んでいる。

この人数では、欧州全体で見てもBVBを上回るのはFCポルトだけだ。ポルトガルのクラブは5人を擁し、最多の陣容となっている。

シャルケ04からも1人がランクイン

もっとも、BVBは近くこれに並ぶ可能性がある。というのも、昨季2位のクラブは1. FCケルンのウイング、サイード・エル・マラの獲得に向けて強く働きかけているからだ。19歳の同選手は17位につけており、総合ランキングではドイツ人選手として2番目の順位となっている。舞台裏では現在、両クラブがこの攻撃的選手の移籍金をめぐって交渉を行っている。合意が成立すれば、ドルトムントは欧州全体でも首位に立くことになる。

そのほかのブンデスリーガ勢は、ごく少数のクラブに分かれている。レバークーゼンはクリスティアン・コファネ（19位）とモントレル・カルブレス（53位）の2人の有望株を送り込み、FCシャルケ04はセンターバックのメルトジャン・アイハンが97位に入っている。

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2025年のゴールデンボーイ賞を受賞したのは誰？

長年にわたり新聞Tuttosportが授与しているこの賞は、欧州のU21最高のサッカー選手を表彰するものだ。対象となるのは2006年生まれ以降で、欧州の上位25リーグのいずれかでプレーしている選手となっている。

7月以降は、transfermarkt.deと共同開発された指数を通じてパフォーマンスデータが毎月評価に反映されている。10月には候補者リストが20人のファイナリストに絞り込まれ、そこから国際的な専門家審査員団が、現王者であるパリ・サンジェルマンのデジレ・ドゥエの後継者を決定する。