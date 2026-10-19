サッカーでは状況がいかに速く変わるか。今、それをバラ・サポコ・エンディアイ以上に語れる者はいないだろう。18歳のエンディアイは、ほとんど無名の状態からバイエルン・ミュンヘンに加わり、クラブ首脳陣を納得させて正式契約を勝ち取った。だが現在、その成長は足踏みしている。実力を示す機会がなくなっているからだ。

現在の状況を象徴するのが、週末のRBライプツィヒ戦だ。本来は構想外とされていたサシャ・ボーイが 6-1の大勝を収めたこの試合で77分から今季初出場を果たし、13分間プレーした一方、セネガル人のエンディアイはベンチ入りすらしなかった。

今年1月3日、バイエルンは 公式発表で、ガンビアのガンビノス・スターズ・アフリカからエンディアイを期限付きで獲得したと明かし、周囲を驚かせた。当初、この若いMFに大きな期待が寄せられていたわけではない。規定により、出場できるのはヴァンサン・コンパニ監督率いるトップチームだけで、ユースやレギオナルリーガに所属するバイエルンのセカンドチームで経験を積むことはできなかったからだ。

報道によれば、バイエルンとグラスホッパーズのテストマッチでエンディアイが好印象を残したことを受け、獲得を強く後押ししたのもコンパニだった。ベルギー人指揮官は早くも4月にこの若手をブンデスリーガでデビューさせ、シーズン終了までに4試合の出場機会を与えた。

「最高レベルでプレーし、いつかセネガル代表としてもピッチに立ちたい」。エンディアイは5月初め、母国の代表でプレーすることについて、バイエルンのクラブ誌でそう語った。そしてまた、事態は急速に進んだ。わずか4週間後、アメリカとのテストマッチで代表デビューを果たしたのだ。その後、 これまた予想外のワールドカップ代表選出に加え、北米で開催された大会ではベルギーとの決勝トーナメントの試合にも出場した。驚くべき展開だった。

バイエルンがバラ・サポコ・エンディアイに与えた契約

「バラ・エンディアイの歩みは、まったく異例だ。これほど速く物事が進んだことには、私たち全員が驚き、感銘を受けている」。バイエルンの育成部門ディレクター、ヨッヘン・ザウアーは10月、 SPOXにそう語った。バイエルンは夏の中断期間に エンディアイと2031年までの契約を結び、報道によれば300万～400万ユーロの移籍金を支払った。

だが、物事が突然うまく進まなくなることも、バラ・サポコ・エンディアイは今や実感している。今季ここまでの寂しい出場実績は、4-1と勝負が決していたオスナブリュックとのカップ戦での3分間だけ。コンパニの試合当日のメンバーから外れたことも、すでに2度ある。なぜこの逸材は今、これほど序列を下げているのか。コンパニからはまだ答えが示されていない。

しかもバイエルンは11月初めまでにアーセナル、フライブルク、ドルトムント、アトレティコ・マドリーとの対戦を控えており、今後数週間で指揮官が突然エンディアイを起用するとも考えにくい。アウクスブルク、バイキング・スタヴァンゲルとの引き分けで小さな危機に陥りかけた後、RBライプツィヒに大勝したバイエルン。コンパニはチャンピオンズリーグのアーセナル戦でも、結果で強さを示す必要がある。主力を温存する余裕はない。

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急成長という目を引く物語だけでなく、この10代の選手がすでに戦力としてバイエルンに貢献できるのかも、まだ明らかではない。昨季終盤に2度先発した際には、バイエルンはマインツでの試合で前半を0-3で折り返し、最下位ハイデンハイムとのホームゲームでもハーフタイム時点で1-2とリードを許していた。

コンパニはマインツ戦後、エンディアイについて「若い選手にとって、これ以上ないほど厳しい試練だ」と語った。指揮官はその試練に合格できなかったとは言わなかったが、今季の出場時間の推移は、それを明確に示唆している。

バラ・サポコ・エンディアイの今後は？

成長するには高いレベルでの出場時間が必要だが、現在のバイエルンではそれを得られていない。そのため、冬の期限付き移籍は、クラブ首脳陣が検討できるだけでなく、検討すべき選択肢だ。

問題は、ほかのブンデスリーガのクラブが獲得に乗り出すのか、それとも長期的に前進するために、エンディアイが成長過程で一歩後退する必要があるのかということだ。18歳の彼にとって、「最高レベルでプレーする」という夢だけが、まだかなっていない。