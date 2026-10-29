昨季、バイエルン・ミュンヘンは歴史的な記録を打ち立てた。開幕から16連勝を飾り、欧州5大リーグ史上最高のシーズンスタートを達成。1992-93シーズンにACミランが記録した開幕13連勝を上回り、30年以上破られていなかった記録を更新した。当時のバイエルンが初めて勝ち点を落としたのは11月8日、ブンデスリーガのウニオン・ベルリン戦で2-2の引き分けに終わった時だった。

今季は早い段階で同様の連勝が不可能になった。公式戦4試合目のブンデスリーガ、シャルケ04戦で0-0の引き分けに終わったからだ。ここまでの13試合で勝ち点を落としたのは4度。FCアウクスブルク、バイキング・スタバンゲル、アーセナルとも引き分けた。

それでも、ここまで敗戦はなく、バイエルンは現在、欧州5大リーグで唯一の記録を持つ。今季、全公式戦を通じて無敗を維持している唯一のクラブなのだ。実際、他の主要リーグで首位に立つバルセロナ、マンチェスター・シティ、パリ・サンジェルマン、インテルは、いずれもすでに少なくとも2敗を喫している。

バイエルン、6試合連続で無失点ならず

バイエルンの無敗を支えているのは、何よりも得点力の高い攻撃陣だ。すでに47得点を挙げ、1試合平均では3.6得点。昨季の同じ時点とまったく同じ数字だ。その大きな要因は、2人のスター選手の際立った成績にある。マイケル・オリーセは13試合で驚異的な19得点関与を記録し、世界年間最優秀選手のハリー・ケインは17得点に関与している。この2人への一定の依存はある。

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一方、守備には少なからず懸念がある。すでに14失点を喫し、1試合平均で1失点を超えている。13試合の公式戦で無失点に抑えたのは、まだ計3回。昨季は同じ試合数を終えた時点で、その2倍の回数を記録していた。特に気掛かりなのは最近の傾向だ。直近の公式戦6試合では毎試合少なくとも1失点し、DFBポカールで2部の1.FCマクデブルクをホームに迎えた試合でも失点した。

連係が十分に深まっていないことが原因だろうか。いずれにせよ、現時点で4バックの明確な第一候補は定まっていない。キム・ミンジェとヨナタン・ターは、レギュラーのダヨ・ウパメカノの隣のポジションを争っている。両サイドでは、ヨシプ・スタニシッチ、コンラッド・ライマー、ナサニエル・ブラウン、アルフォンソ・デイヴィスが、明確な序列のないまま、同程度の出場機会を与えられている。ライマー、ブラウン、デイヴィスは、選手不足のため、より前の位置でも起用されてきた。

今後数日間、バイエルンの無敗記録には2つの大きな試練が待つ。土曜日にはブンデスリーガの注目の一戦で国内最大のライバル、ボルシア・ドルトムントと対戦。火曜日にはチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーとのアウェー戦に臨む。