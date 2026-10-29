昨シーズン、バイエルンは歴史的な記録を打ち立てた。開幕から16連勝を飾り、欧州5大リーグ史上最高のシーズンスタートを切って、ACミランが持っていた30年以上前の記録を更新した。ミランは1992-93シーズンを13連勝でスタートしていた。当時のバイエルンが初めて勝ち点を落としたのは、11月8日のブンデスリーガ、ウニオン・ベルリン戦で2-2と引き分けたときだった。

今シーズンは、早々にそのような連勝が不可能になった。公式戦4試合目のブンデスリーガ、シャルケ04戦で0-0の引き分けに終わったためだ。ここまでの13試合で勝ち点を落とした試合は4試合。アウクスブルク、バイキング・スタバンゲル、アーセナルとの対戦も引き分けに終わっている。

それでも、ここまで敗戦がないバイエルンには、欧州5大リーグで唯一の記録がある。今シーズン、全公式戦を通じて無敗を維持している唯一のクラブなのだ。実際、ほかの主要リーグで首位に立つバルセロナ、マンチェスター・シティ、パリ・サンジェルマン、インテルは、いずれもすでに少なくとも2敗を喫している。

バイエルン、6試合連続で無失点試合なし

バイエルンの無敗を支えているのは、何よりも高い得点力を誇る攻撃陣だ。すでに47得点を挙げ、1試合平均では3.6得点。これは昨シーズンの同じ時点とまったく同じ数字だ。その背景には、特に2人のスター選手の際立った数字がある。ミカエル・オリーセは13試合で驚異的な19得点に関与し、世界最優秀選手のハリー・ケインも17得点に関与している。2人への依存はある程度見られる。

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一方、守備には多少の懸念がある。すでに14失点を喫しており、1試合平均で1失点を超える。公式戦13試合で無失点に抑えたのは、まだ3試合だけだ。昨シーズンは同じ試合数の時点で、その倍の試合を無失点に抑えていた。特に気がかりなのは最近の傾向だ。直近の公式戦6試合はいずれも少なくとも1失点しており、DFBポカールで2部の1.FCマクデブルクをホームに迎えた試合でも失点した。

連係がまだ十分ではないことが原因なのだろうか。いずれにせよ、現時点で明確な第一候補となる4バックの組み合わせはない。 キム・ミンジェとヨナタン・ターが、定位置を確保しているダヨ・ウパメカノの隣の座を争っている。サイドではヨシプ・スタニシッチ、コンラート・ライマー、ナサニエル・ブラウン、アルフォンソ・デイヴィスが、明確な序列のないまま、同程度の出場機会を得ている。ライマー、ブラウン、デイヴィスは人員不足から、より攻撃的な位置でも起用されている。

バイエルンの無敗記録は、今後数日で2度の大きな試練を迎える。土曜日にはブンデスリーガの大一番で国内最大のライバル、ボルシア・ドルトムントと対戦し、火曜日にはチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードとのアウェー戦に臨む。