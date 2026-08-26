これは『シュポルト・ビルト』の報道によるものだ。8月中旬のRBライプツィヒとのテストマッチ（3-1）で、ムシアラは初めてピッチ上で倒れ込んでいたが、その時点で世間はまだ彼が「欠神発作」を引き起こす神経学的機能障害を患っていることを知らなかった。

『シュポルト・ビルト』によると、ライプツィヒ戦の2日後、バイエルンのゼーベナー・シュトラーセにあるクラブ事務所で会合が開かれ、スポーツ担当取締役マックス・エーベル、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント、ムシアラ、同選手のマネジメント、そして治療に当たる医師の1人が、今後この状況にどう対応するかを話し合ったという。レコードマイスターの首脳陣はすでに昨季の全期間を通じてムシアラの病気を把握しており、報道によれば、このプレーメーカーの健康問題をこの時点で公にすることを提案していた。

ただ、ムシアラ本人にはその準備がまだ整っていなかったため、試合中に2度目の失神が起きた時点で、23歳の本人が公に説明するという妥協案でまとまったようだ。 そして、それはわずか翌日、1.FCハイデンハイムとのテストマッチ（4-2）で実際に起きた。その直後にムシアラがインスタグラムで発表した声明は、クラブと調整したうえで本人が作成したものだった。

ユルゲン・クロップからの電話はジャマル・ムシアラに強い印象を与えたようだ

その後、『シュポルト・ビルト』によると、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップもムシアラに電話を入れた1人だった。クロップはバイエルンのスターに全面的な支援を約束し、DFBチームにおける自身の構想の中核を担う存在だと伝えたという。新たな代表指揮官との会話に、ムシアラは強い印象を受けたとされている。

一方で、この報道はムシアラの契約についての詳細も伝えている。年俸約2500万ユーロをもたらすとされるその契約に、彼が2025年2月にサインした時点では、まだ欠神発作は起きていなかった。そのため、契約書にはこれに関連する特別条項や再保険も盛り込まれていないという。

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また、ライプツィヒ戦とハイデンハイム戦でムシアラが倒れたのは、治療のための彼の病気に対する投薬がW杯後に減らされていたためだった。「彼は少し減らした。今はまた少し増やさないといけない」とエーベルは最近説明しており、衝撃的な出来事を受け、投薬は現在あらためて調整されているという。新しい投与量が効くまでには最大14日かかる可能性があり、そのためムシアラは現在チーム練習には参加せず、個別トレーニングのみを行っている。

ジャマル・ムシアラはいつ再びバイエルンでプレーできるのか？

金曜日に行われるVfBシュトゥットガルトとのブンデスリーガ開幕戦のメンバー入りは、『シュポルト・ビルト』によるとムシアラには難しいという。一方で、その8日後の第2節、FCシャルケ04戦での復帰の可能性はより高いとされている。新代表監督クロップによる最初のDFB招集メンバーは9月17日に発表されるが、それまでにはムシアラが公式戦に復帰している可能性もある。

また、ドイツ代表のこの選手は、『シュポルト・ビルト』によれば、バイエルンがこの難しい状況にどう対応しているかについて非常に満足しているという。さらに最近では、指揮官ヴァンサン・コンパニと個人的な話し合いも行われ、その中でコンパニは、2024年の就任以来、ムシアラは今ほど良い状態だったことはないと伝えたという。これに符合するのが、最近のベルギー人指揮官の公の発言だ。「彼がこの夏、大きな進歩を遂げたのは分かっている。彼がプレーした時間を見てほしい。そこで彼は、我々のベストプレーヤーたちと同じレベルではなく、その一段上のことをやっていた。パリ戦での負傷以来、我々はこういうジャマルを見ていなかった」とコンパニは強調した。

さらに『シュポルト・ビルト』は、ムシアラがここ数カ月、ピッチ外でカメラに追われているとも報じている。そこからこのテクニシャンに関するドキュメンタリーが制作される見込みだが、公開先や公開時期に関する詳細は報道では明らかにされていない。