ダヨ・ウパメカノはマイケル・オリゼをからかうのが楽しいようだ。今年初めにFCバイエルンが公開した動画で、彼はオリゼの珍しいミドルネーム「アクポヴィエ」で呼ぶと明かした。 「僕がそう言うと、彼はいつも怒るんだ」とウパメカノは笑いながら語った。「でも、それでも言うんだ。」

しかしここ数週間、ウパメカノはオリゼを「アクポヴィエ」と呼び、真剣な話をしているという。オリゼはレアル・マドリードへの移籍が噂され、2029年までの契約が残り違約金条項もないにもかかわらず移籍を検討している。 レキップ紙によると、W杯期間中、オリゼは代表チームメイトのムバッペやチュアメニにレアルでの生活について詳しく尋ねていた。これは、バイエルン残留を勧めていたウパメカノにとって不快な出来事だった。

このため、ウパメカノはバイエルンがオリゼを引き留める上で重要な役割を担う可能性もある。7月初め、フランス代表がW杯準々決勝進出を決めた直後、同胞の将来を問われた彼は笑顔で「彼は残る、残るんだ！」と語った。

バイエルンの「要」として契約延長したウパメカノは、

2025年2月、バイエルンとの契約延長が合意間近で破談となり、自身もレアル移籍が噂された。2026年のフリー移籍を承諾したとも報じられた。

しかし最終的には、レアルからの関心を交渉材料にし、当初より好条件で2030年までの延長に成功した。 年俸は2000万ユーロに引き上げられ、契約金も同程度が支払われると報じられた。

クラブは安堵し、スポーツディレクターのマックス・エベルは「チームには軸が必要だ。ダヨットで次の軸を確立した」と喜んだ。27歳の彼は高額契約後も軸であり続けている。 これは特筆に値する。ここ数年、バイエルンでは給与アップ後にスランプに陥ったり、怪我をする選手が続出していたからだ。レオン・ゴレツカ、セルジュ・グナブリ、アルフォンソ・デイヴィス、ジャマル・ムシアラが好例だ。

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「まさに怪物」とデシャン監督も絶賛した。

バイエルンでの活躍を経て、彼はW杯で世界屈指のセンターバックとしての地位を確固たるものにした。 特に印象的だったのはイングランドとの3位決定戦だ。本大会ではアーセナルのサリバと安定したコンビを組んでいたが、デシャン監督は今回、コナテとラクロワを起用した。コナテは今夏、移籍金なしでリヴァプールからレアル・マドリードへ移籍する予定だ。

ラクロワとコナテはイングランド戦で不安定なプレーを見せた。ハーフタイム時点でフランスは0－4とリードを許していた。そこでウパメカノが投入されると、すぐに1対1を制して1－4の得点を演出。その後は精神的リーダーとしてチームを牽引し、試合に新しいエネルギーをもたらした。 その後も追加点をアシストしたが、フランスは4－6で敗れた。45分間の活躍は、彼の真価を証明した。かつての不可解なミスは完全に克服された。

デシャン監督は「彼は間違いなく世界最高のDFの一人。驚異的な運動能力で何でもできる」と称え、ウパメカノを「真の怪物」と呼んだ。バイエルンでは来季もターと組んでセンターバックの定位置を守る見込みだ。この「怪物」が要となるが、来夏に契約解除条項が発動し、早期にチームを離れる可能性もある。

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来夏には契約解除条項が発動する。

契約延長時には大幅な給与アップと契約金に加え、報道では6500万ユーロとされる移籍条項も盛り込まれ、来夏から発動可能だ。この金額は絶頂期の彼にとって微々たるものだろう。

このため、今後数か月以内に移籍噂が再燃する可能性は高い。PSGが将来的なマルキーニョス後継者として注目しているともされる。もし本人が移籍を希望すれば、バイエルンはオリゼの場合とは異なり、引き留める手段がない。

ウパメカノが長期的にミュンヘンに残るかは、チームの成功見通し次第だ。ここで再びオリゼの話に戻る。もし彼が放出許可を得た場合（現時点では予想されていないが）、それはウパメカノのような他の選手たちの幻滅を招き、連鎖反応を引き起こす可能性がある。