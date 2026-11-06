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バイエルン・ミュンヘンのチーフスカウト、ニルス・シュマットケが1月末に予定を早めてクラブを離れる。後任探しは進んでいるが、マックス・エーベルルとクリストフ・フロイントの間で意見が分かれているようだ。

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tz と Münchner Merkurによると、スポーツディレクターのフロイントは、要職を退くシュマトケの後任探しを任され、クリストファー・ヴィヴェルを最有力候補に選んだという。

カールスルーエ出身の39歳は現在、あまり成果を上げていないマンチェスター・ユナイテッドのスカウティングを担当している。過去にはRBザルツブルクのチーフスカウト、RBライプツィヒの編成担当、チェルシーのテクニカルディレクターを務めた。フロイントとヴィヴェルは、ザルツブルクでともに働いていた時代からの知り合いだ。

しかし、tz/Münchner Merkurによると、ヴィヴェルの招聘に向けた動きは現在、下火になっているという。その背景には、フロイントと、名目上はその上司に当たるスポーツ担当取締役マックス・エーベルとの意見の相違がある。エーベルは、バイエルンの要職に再びRB系の人物を据えることに納得していないという。

バイエルンでのエーベルとフロイントの関係は？

もっとも、エーベル自身にもRBでの経歴がある。健康上の理由でボルシア・メンヒェングラートバッハのスポーツディレクターを退いてから約1年後、RBライプツィヒのスポーツ部門マネージングディレクターに就任した。これには、とりわけ本来はエーベルに好意的だったグラートバッハのファンから多くの批判が寄せられた。

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しかし、エーベルはわずか1年半でライプツィヒを去った。その退任にも、さまざまな騒ぎが伴った。バイエルンでは2023年5月にハサン・サリハミジッチが退任して以来、スポーツ担当取締役のポストが空席となっており、エーベルはたびたびミュンヘンへの移籍が取り沙汰されていた。最終的に2023年9月末、エーベルとRBライプツィヒは袂を分かち、クラブはその際、エーベルには「コミットメントが欠けていた」と述べた。

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そして2024年3月、エーベルはバイエルンのスポーツ担当取締役に就任した。それまでは、2023年夏にRBザルツブルクからミュンヘンにやって来たフロイントが、主にチーム編成を担っていた。

最近では、両者の関係を「緊張している」とする報道もあった。特にkickerはこの件を大きく取り上げ、2026年4月には両者の関係を「強いられた結婚」と表現し、いくつかの意見の相違があると報じた。しかし、フロイントはこれを断固として否定していた。

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「私も驚きました」。昨夏の記者会見で、内部対立をめぐる報道についてそう語ったフロイントは、「一緒に仕事をするのは楽しいです。大切なのは内部でどう機能しているかであり、その点では非常に、非常にうまくいっています」と強調した。

Getty Images

シュマトケ退任で、エーベルはバイエルンにおける最大の敗者となるのか？

実際にそうであり、エーベル、フロイント、ヴァンサン・コンパニ監督の協力関係は、純粋に競技面で見れば十分な成果を上げている。そのため、数カ月前にはフロイントと、内部では批判的な目も向けられているエーベルの契約が延長された。

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シュマトケの退任によって、特にエーベルは信頼を置く人物を失う。バイエルンのスポーツ担当取締役であるエーベルは、友人ヨルク・シュマトケの息子を内部で常に強く支持し、2027年夏までの契約延長も実現させたという。そもそも2024年10月にシュマトケをミュンヘンへ招いたのもエーベルだった。

しかし、バイエルン内部では数カ月にわたりシュマトケに極めて厳しい目が向けられており、2027年1月末をもって早期に袂を分かつことになった。シュマトケがバイエルンの内部情報をメディアに漏らしたとの噂まで浮上した。少なくともこの疑惑について、37歳のシュマトケは木曜夜、LinkedInへの投稿で断固として否定した。

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「私は機密情報をメディアに渡したことは一度もありません。ミュンヘンでも、ほかのどこでもです。自分が責任を負う人たちを貶めたこともありません」とシュマトケは明言した。「私は要求水準が高く、質に関わることでは厄介な存在にもなります。ですが、無礼ではありません。そして、報じられたことはどれも、私がバイエルンを去ることとは少しも関係がありません。内部の出来事について公に話すことはしません。これまで在籍したどのクラブでもそうしてきましたし、今回も変わりません」