ニコ・コバチとマクシミリアン・バイアーが頻繁に話し合っていることは、このドイツ代表選手がかなり前に明かしていた。そしてその際、ボルシア・ドルトムントの指揮官が自分を「より良い選手にしてくれた」とも語っていた。

クロアチア人指揮官の下で、バイアーはここまで63試合に出場している。23歳の彼にとって、キャリアの中でこれ以上多く公式戦に起用された監督は他にいない。この間の成績は16ゴール14アシスト。見事な数字だ。

そして最近になって、Ruhr Nachrichtenによれば、バイアーとコバチの間で再び話し合いが行われたという。その結論は、今夏のプレシーズンでのFC東京戦（1-0）、FCアーセナル戦（3-2）というバイアーのここまで2試合のテストマッチ出場でも見て取れた。コバチはバイアーを左または右のウイングバックとして構想しており、非保持時には5バックを埋める役割を担わせる考えだ。

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コバチ、BVBでマクシミリアン・バイアーをウイングバックとして構想

この役割は、当時は左サイド限定だったが、バイアーはすでに昨季終盤の直近6試合のブンデスリーガのうち4試合で務めている。バイアーはこのポジションで堅実なパフォーマンスを見せたが、極端に良くも悪くもなかった。この4試合で記録したのは2アシストと1ゴールだった。

これが今後も続くとすれば、コバチにとっては注目すべき選択であると同時に、疑問の残る選択でもある。バイアー自身がそれを特別歓迎しているわけではないことは確かだ。「物心ついた時からずっと前のポジションでプレーしてきたし、そこでこそ一番心地いい」と、バイアーはBVBのアジアツアー中に語っている。もっとも、その発言の前には義務感のにじむこんな一言を添えていた。「左でも右でも後ろのポジションでプレーするのはとても好きです。まだそれほど多くはないですけど、そこでもプレーできます」

コバチの考え通りに進むなら、どうやらバイアーは仮定形を捨て去らなければならないようだ。おそらくウイングバックという役割と折り合いをつけていくことになる。54歳の指揮官は、バイアーの勤勉さと柔軟性を高く評価している。「彼は我々のチームを支える選手だ。複数のポジションをこなせる選手でもある。マキシは自分自身を後回しにできる選手だ。チームの助けになりたいと考えているし、前線でも外側でも本当に良いプレーができることをすでに証明している。どこでプレーしようと、マキシがすべてを出し切ってくれると私は分かっている」

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マクシミリアン・バイアーの強みは何か？

指揮官にとっても、そしてバイアーの「運命」にとっても決定的なポイントになりそうなのはここだ。バイアーは攻守両面で非常に大きな強度を備えている。しかしその強みは、今後それゆえに本来そのプロフィールにふさわしい場所、つまり攻撃の中央で起用されなくなるのであれば、元ホッフェンハイムの彼にとって不利にもなり得る。

「僕のところには数字が1つだけあった。10番だ」と、バイアーは何カ月も前に一度そう語っていた。これは、コバチが就任後に選手たちへ配ったメモのことを指している。そこには自分の好きなポジションを書くよう求められていた。2トップの一角、あるいは中央でのセカンドストライカー、そしてエースFWセルー・ギラシの背後に位置するハーフスペース。そこでこそ、バイアーは自分を見ている。

コバチが彼をサイドへ送り出すことで、バイアーの走り出しはあまりに低い基本位置から始まることになる。その結果、彼本来の強みを奪ってしまう。なぜなら、そこでは相手ゴールからあまりに遠すぎるからだ。背後へ飛び出すダイナミックな初速、ペナルティーエリア内のスペースを突く動き、そして得点力は、そのような形では最適に生かされない。

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なぜマクシミリアン・バイアーはウイングバックではないのか

こうした能力はすぐに見て取れる。一方で、バイアーのもう1つの大きな強みは、やや目立たない形で表れる。それが高いゲーム理解だ。バイアーは賢い動きを数多く見せ、特にプレッシング時の寄せ方は秀逸だ。スペース感覚に優れ、ポジショニングも良く、常にチームのためにプレーする。

その一方で、ウイングバックに求められる資質にはバイアーはほとんど合致しない。守備へ戻る局面では、すでに戦術面と守備面の課題をのぞかせていたが、彼のようにアタッカーとして育成されてきた選手であれば、それは驚くべきことではない。優れた守備のカバーリング、ラインの中でのポジショニング、低い位置からのクロスの高い質といった、そのポジション特有の要素はバイアーの持ち味には含まれていない。

バイアーが試合に幅をもたらせるタイプでもなければ、1対1のドリブラーでもないことは、ウイングバックとしての彼自身のプレーを見れば明らかだった。というのも、彼はその位置では常に中へ切れ込み、中央への道を見つけようとするからだ。彼が向かいたいのも、向かうべきなのもそこだ。いわば、そこが彼の自然な居場所だからである。中央の方が良いプレーにつながる可能性が大きいことを、彼自身が理解している。

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コバチのマクシミリアン・バイアー起用はトーマス・ミュラーを思い起こさせる

かつてのバイエルンでのトーマス・ミュラーと同様に、バイアーはスペースを読む選手だ。状況判断が速く、どのタイミングでライン間へのパスが可能か、あるいはいつプレーを加速できるかを見極める。そうした動きやランによって、自らパスを受けられる状態をつくり出したり、相手を引きつけて味方のためのスペースを生み出したりする。だがコバチがバイアーをインバート型のウイングバックとして起用すれば、こうした多彩さはすべて抑え込まれてしまう。

ちなみに、当時ミュンヘンでミュラーはコバチの下で60試合に出場した。そのうち19試合では、このバイエルンのレジェンドを4-3-3の右ウイングとして起用している。それ以前も以後もミュラーが卓越した解釈を見せていたセカンドトップや自由なトップ下という役割を、コバチは廃していた。最終的にサイドでは、スピードとドリブル力を欠いていたため、ミュラーの強みはかき消されてしまった。そのため、コバチの下ではドイツ記録王者でミュラーはますますベンチを温めるようになり、あの有名な「応急処置」発言と、指揮官と選手の明白な亀裂へとつながっていった。

人間関係の側面を除けば、バイアーの状況もまったく似ていないわけではない。コバチは自身のシステム遵守のために、彼の個人的な本能を犠牲にし、その結果として守備面での欲求を満たしている。チームのために尽くす姿勢に対し、本職外の特別任務を与えることで報いているのだ。バイアーが不満を漏らさずこれを受け入れていることは、その人格を物語っている。だが戦術的に見れば、コバチのこの一手は誤りの道にほかならない。