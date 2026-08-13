ニコ・コバチとマクシミリアン・バイアーが頻繁に話をしていることは、このドイツ代表選手がかなり前にすでに明かしていた。そしてその際、ボルシア・ドルトムントの指揮官によって自分が「より良い選手になった」とも語っていた。

クロアチア人指揮官の下で、バイアーはこれまで63試合に出場している。23歳の彼がキャリアの中で、これ以上多くの公式戦に出場した監督はほかにいない。この期間の成績は16得点14アシスト。非常に優秀な数字だ。

そして最近になって、Ruhr Nachrichtenによると、バイアーとコバチの間でさらにもう一度話し合いが行われたという。その結論は、この夏のプレシーズンでのFC東京（1-0）とアーセナルFC（3-2）とのここまで2試合のテストマッチでも見て取れた。コバチはバイアーを左または右のウイングバックとして構想しており、守備時には5バックを埋める役割を担わせる考えだ。

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BVBでマクシミリアン・バイアーをウイングバックとして構想するニコ・コバチ

この役割は、当時は左サイド限定だったが、バイアーはすでに昨季終盤のブンデスリーガ直近6試合のうち4試合で担っていた。このポジションでバイアーは、目立って良くも悪くもない堅実なパフォーマンスを見せた。この4試合で記録したのは2アシストと1ゴールだった。

これが今後も続くべきだというのは、コバチにとって注目に値する選択であると同時に、疑問の残る選択でもある。バイアー自身がそれをとても気に入っているとは言いがたいだろう。BVBのアジアツアー中、バイアーは「物心ついた時からずっと前線でプレーしてきたし、そこでこそ一番居心地がいい」と語っている。もっとも、その発言の前置きとしては義務感のにじむ一文を口にしていた。「左や右の後ろでプレーするのもすごく好きですし、まだそこまで多くはないですけど、そこでもプレーできます」

コバチの考えでは、どうやらバイアーはもはや仮定法を捨て去らなければならないようだ。ウイングバックという役割と付き合っていくしかなさそうである。54歳の指揮官は、バイアーの仕事への姿勢と柔軟性を高く評価している。「彼はチームの主力だ。複数のポジションをこなせる選手でもある。マキシは自分自身を前面に出さない選手だ。チームを助けたいと思っているし、前でも外でも本当にいいプレーができることをすでに証明している。どこでプレーしようと、マキシがすべてを出し切ることは分かっている」

マクシミリアン・バイアーの強みは何か？

指揮官にとっても、そしてバイアーの「運命」にとっても、決定的なポイントになるのはここだろう。バイアーは攻守両面で非常に高い強度を備えている。ただし、この強みは、今後それゆえに本来その特性上プレーすべき場所――攻撃の中央のポジション――で起用されなくなるなら、この元ホッフェンハイム所属選手にとっては不利に働くことになる。

「自分のところには一つの数字しかなかった。10番です」と、バイアーは数カ月前に語っていた。これは、コバチが就任後に選手たちへ配ったメモのことを指している。そこには自分の好きなポジションを書くよう求められていた。2トップの一角、あるいは中央でセカンドトップとして、そしてエースFWセルー・ギラシの後方にあるハーフスペースのポジション。それがバイアー自身の考える居場所だ。

コバチが彼をサイドへ送り出すことで、バイアーの走り出しはあまりにも低い基本位置から始まることになる。そうなると、本来の強みを奪ってしまう。なぜなら、その位置では相手ゴールからあまりにも遠すぎるからだ。背後へ飛び出すダイナミックな初速、ペナルティーエリア内のスペースを突く動き、そして得点力は、そうしていては最適な形で発揮されない。

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なぜマクシミリアン・バイアーはウイングバックではないのか

こうした能力はすぐに見て取れるが、バイアーにはもう一つの大きな強みがある。ただ、それはやや目立たない形で表れる。高いゲーム理解力だ。バイアーは賢いランを数多く見せるが、とりわけプレッシング時の追い方は秀逸である。スペース感覚に優れ、ポジショニングも良く、常に非常に献身的にチームのためにプレーする。

その一方で、ウイングバックに求められる条件には、バイアーはほとんど当てはまらない。すでに後方へ戻る局面では戦術面と守備面での欠点も見えていたが、彼のようにアタッカーとして育成されてきた選手であれば驚くことではない。優れた守備のカバーリング、ラインの中でのポジショニング、低い位置からのクロスの高い質といった、そのポジション特有の要素は、バイアーの持ち味には含まれていない。

バイアーが試合に幅をもたらせるタイプの選手でも、1対1で打開するドリブラーでもないことは、ウイングバックとしての彼自身のプレーを見れば明らかだった。なぜなら、彼はそこで常に内側へ入ろうとし、中央への道を見つけようとするからだ。そして、まさにそこへ行きたいし、行くべきでもある。ある意味で、そこが彼の自然な生息域だからだ。中央にいればこそ、成功するプレーの可能性がより大きいことを、彼自身も理解している。

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ニコ・コバチのマクシミリアン・バイアー起用はトーマス・ミュラーを思い起こさせる

かつてのバイエルンでのトーマス・ミュラーと同じように、バイアーもまた「ラウムドイター」だ。状況を素早く読み、どのタイミングでライン間へのパスが可能か、あるいはいつプレーを加速させられるかを見極める。こうした動きやランによって、自らパスを受けられる状態を作り出したり、相手を引きつけて味方のためのスペースを生み出したりする。だが、コバチがバイアーをインサイドに絞るウイングバックとして使うなら、こうした多様性はすべて抑え込まれてしまう。

なお、ミュラーは当時ミュンヘンでコバチの下、60試合に出場している。そのうち19試合では、このバイエルンの象徴的存在を4-3-3の右ウイングで起用した。ミュラーがその前後に見事に解釈してきたセカンドトップ、あるいは自由なトップ下のポジションは、コバチによって廃止されていた。サイドでは、スピードとドリブル力を欠いていたため、結局のところミュラーの強みは生きなかった。その結果、ドイツ記録王者でミュラーはコバチの下でベンチに座る機会が増え、伝説的な「ノートナーゲル」発言、そして監督と選手の明白な不和へとつながった。

対人関係の側面を別にすれば、バイアーの状況もまったく似ていないわけではない。コバチは自身のシステムへの忠実さのために、彼の個人的な本能を犠牲にしており、それによって自身の守備的欲求を満たしている。チームへの献身性に対して、本職ではない特別任務を与えることで報いているのだ。バイアーがこれを不平も言わず受け入れているのは、その人格を物語っている。しかし戦術的に見れば、コバチのこの一手は誤った道と言わざるを得ない。