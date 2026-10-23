ドイツ最多優勝を誇るバイエルンはXに投稿し、監督は「医療スタッフの管理下にある」と伝えた。さらに、次のように説明している。「ヴァンサン・コンパニは金曜日、FCバイエルンのアマチュアチームの練習中に倒れ、医師の治療を受けることになりました。トップチームの監督であるコンパニは、セカンドチームの練習を見学していました。コンパニは病院で詳しい検査を受け、引き続き医療スタッフの管理下に置かれます。当面、練習と試合はコーチングスタッフが取り仕切ります」

バイエルンのスポーツ担当役員マックス・エーベルは「ヴァンサン・コンパニの健康は、我々にとって最優先事項です。彼が早く回復できるよう、FCバイエルンとしてあらゆることをします」と述べた。コンパニには「必要な医療ケアとサポートをすべて提供し、必要な時間を十分に与えます。我々が全面的に信頼するコーチングスタッフが、彼の職務を引き継ぎます。FCバイエルンの全員が、ヴィニーの一日も早い回復を願っています」と続けた。

これに先立ち、午後にはビルトとスカイが、コンパニは救急医とともにミュンヘンの病院に搬送されたと報じていた。また、ゼーベナー通りにあるバイエルンの練習施設にはヘリコプターも着陸したが、使用されなかったという。

コンパニはここ数日、ウイルス感染症を患っていた。そのため、アーセナル戦（2-2）に向けた最終練習や記者会見などを欠席していた。

コンパニ、アーセナル戦前の数日間は体調不良だった

アーセナル戦前の会見には、コンパニに代わってアシスタントコーチのアーロン・ダンクスが出席した。ダンクスは火曜日、指揮官について「彼が休むことは非常に重要です」と話し、コンパニは「脚に痛みを感じていた」ことなどを明かした。

しかし、試合当日にはベルギー人指揮官はアリアンツ・アレーナで再びベンチに座った。コンパニは自身の体調不良について、こう説明した。「監督としては、いつでもすべてをやりたいし、あらゆることをしたいものです。先週、かなり強烈なウイルスに感染しました。当然、自分の体の声に耳を傾けなかったので、ついに体が『もうやめろ』と言ってきたんです」

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