FCトゥエンテ対NEC戦の結果で、フェイエノールトが大きな勝利を収めた。

FCトゥウェンテは土曜、ホームでNECと1-1で引き分けた。序盤に先制したが、NECの粘り強い反撃に遭った。

序盤はトゥッカーズが圧力をかけ、ソンドレ・オリアセーターがエリ・ダサのミスを突いてゴンサロ・クレタッツと1対1になり先制。その後もマッツとダーン・ロッツのシュートがポストを叩いた。

苦境に立たされたNECだったが、前半終了間際にフィリップ・サンドラーのスルーパスを受けたブライアン・リンセンがGKラーズ・ウンナースタールを破り同点とした。さらに佐野耕大のシュートはわずかに枠を外れた。

前半終了間際には、ウンナーシュタルがサノのフリーキックを足でブロックし、失点を防いだ。 後半もNECの勢いは衰えず、ホームのトゥエンテは苦戦を強いられた。

65分にはラマーズとナイスタッドに代えてファン・ヴォルフスウィンケルとプロッパーを投入したが、流れは変わらなかった。終盤もNECがリンセンやシェリーで押し込み、シェリーのカウンターはクロスバーを叩いた。

トゥエンテは最終盤までNECの猛攻を耐え抜き、勝ち点1を得て安堵した。ナイメーヘン側はカップ決勝でAZに5-1で大敗した雪辱を晴らし、特に喜んでいる。ロスタイムにはクレタズがプロッパーのヘディングを好セーブで止めた。

NECは3位を維持し、フェイエノールトに3点差、0－2でNACブレダに勝ったアヤックスに1点差。トゥエンテはアヤックスと同ポイントながら得失点で下回る。リーグは残り3節だ。